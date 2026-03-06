Muestra el mensaje directo que le ha enviado una mujer turca sobre España: es para estar muy orgullosos

El tuit de @alejandrocdelg0 con el mensaje que le ha llegado.

La unión entre la sociedad española y la turca está en su mejor momento, tal y como se está pudiendo ver en las diferentes redes sociales. Todo comenzó el pasado martes, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a España de "cortar todo el trato" después de que vetara el uso de las bases de Morón y Rota a EEUU.

Entonces, desde el país otomano comenzó una oleada de solidaridad con mensajes de agradecimiento tanto para el pueblo español como para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El periodista Özgur Hasan Altuncu fue de los primeros en elogiar la postura de España: "Para demostrar nuestro apoyo a España y a su ejemplar líder, Pedro Sánchez, haremos más espacio para Zara y Bershka en nuestros armarios, aumentaremos el uso de BBVA en nuestras decisiones financieras y recomendaremos sin reservas SEAT y Cupra. Porque a veces la solidaridad más fuerte se demuestra con decisiones sencillas".

Desde entonces, un sinfín de vídeos, imágenes y mensajes se han visto de forma pública en X, Instagram o TikTok, pero también en mensajes privados enviados a personas españolas.

"Me ha dejado el corazón blandito"

Por ejemplo, el tuitero @alejandrocdelg0 ha compartido en mensaje que le han mandado a él de forma privada una mujer turca que hasta le recuerda el episodio de los terremotos sufridos en 2023 en la región fronteriza entre Turquía y Siria y cómo se desplazaron fuerzas y cuerpos españoles.

"Me ha llegado este mensaje de una chica turca explicando su apoyo a España y me ha dejado el corazón blandito", ha escrito, junto a una captura en la que se ve el mensaje en cuestión.

En este texto enviada por la ciudadana turca se puede leer lo siguiente: "España, nos ayudaste mucho durante el terremoto. Cuando nuestro bosque ardió, nos enviaste helicópteros, no olvidaremos tu amabilidad. Que vivas en paz y prosperidad. Con amor, España".

Además, horas después ha enseñado un segundo mensaje que le ha llegado, que es este: "Hola, mi familia también se vio afectada por el terremoto, trabajo para la autoridad de socorro en casos de desastre de Turquía y siempre recordaremos la rápida respuesta de España a nuestras necesidades. Espero que la amistad turca y española dure para siempre".