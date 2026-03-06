Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Muestra el mensaje directo que le ha enviado una mujer turca sobre España: es para estar muy orgullosos
Virales
Virales

Muestra el mensaje directo que le ha enviado una mujer turca sobre España: es para estar muy orgullosos

"Me ha llegado este mensaje de una chica turca explicando su apoyo a España y me ha dejado el corazón blandito".

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
El tuit de @alejandrocdelg0 con el mensaje que le ha llegado.
El tuit de @alejandrocdelg0 con el mensaje que le ha llegado.@alejandrocdelg0

La unión entre la sociedad española y la turca está en su mejor momento, tal y como se está pudiendo ver en las diferentes redes sociales. Todo comenzó el pasado martes, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a España de "cortar todo el trato" después de que vetara el uso de las bases de Morón y Rota a EEUU.

Entonces, desde el país otomano comenzó una oleada de solidaridad con mensajes de agradecimiento tanto para el pueblo español como para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. 

El periodista Özgur Hasan Altuncu fue de los primeros en elogiar la postura de España: "Para demostrar nuestro apoyo a España y a su ejemplar líder, Pedro Sánchez, haremos más espacio para Zara y Bershka en nuestros armarios, aumentaremos el uso de BBVA en nuestras decisiones financieras y recomendaremos sin reservas SEAT y Cupra. Porque a veces la solidaridad más fuerte se demuestra con decisiones sencillas".

Desde entonces, un sinfín de vídeos, imágenes y mensajes se han visto de forma pública en X, Instagram o TikTok, pero también en mensajes privados enviados a personas españolas.

"Me ha dejado el corazón blandito"

Por ejemplo, el tuitero @alejandrocdelg0 ha compartido en mensaje que le han mandado a él de forma privada una mujer turca que hasta le recuerda el episodio de los terremotos sufridos en 2023 en la región fronteriza entre Turquía y Siria y cómo se desplazaron fuerzas y cuerpos españoles. 

"Me ha llegado este mensaje de una chica turca explicando su apoyo a España y me ha dejado el corazón blandito", ha escrito, junto a una captura en la que se ve el mensaje en cuestión.

En este texto enviada por la ciudadana turca se puede leer lo siguiente: "España, nos ayudaste mucho durante el terremoto. Cuando nuestro bosque ardió, nos enviaste helicópteros, no olvidaremos tu amabilidad. Que vivas en paz y prosperidad. Con amor, España".

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

Además, horas después ha enseñado un segundo mensaje que le ha llegado, que es este: "Hola, mi familia también se vio afectada por el terremoto, trabajo para la autoridad de socorro en casos de desastre de Turquía y siempre recordaremos la rápida respuesta de España a nuestras necesidades. Espero que la amistad turca y española dure para siempre".

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos