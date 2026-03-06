Antonio Resines habla de la operación a corazón abierto que ha sufrido: su mensaje final es para ponerlo en los colegios

El actor Antonio Resines regresó este jueves a la televisión tras más de dos meses y pisó el plató de La Revuelta, el programa de TVE que conducen David Broncano, para contar el problema de salud que ha sufrido y que le ha llevado a tener que ser operado a corazón abierto.

Resines, que hasta se abrió la camisa para enseñar la cicatriz que le ha quedado en el pecho, explicó que había sufrido una angina de pecho y que le habían tenido que abrir la caja torácica para ponerle tres by-pass.

"Tenía obstrucción de algunas arterias, casi todas las coronarias, que se habían calcificado. Notaba que tenía como una angina de pecho, que es la previa al infarto y es que funciona algo mal y el cuerpo humano, te avisa que algo está pasando", comenzó relatando.

"Tienes que parar al andar, si haces un esfuerzo al subir escaleras, etc, notas ahí como una opresión, es una cosa parecida como a la acidez de estómago", afirmó, explicando que tiene ahora esos tres by-pass, que es que "te quitan un trozo de arteria y te ponen otra".

A él le hicieron una prueba diagnóstica para detectarle el problema de salud: "Hay una serie de pruebas diagnósticas que se hacen si tienes algún síntoma extraño. Una de ellas es la prueba de esfuerzo, que es la cinta y estás monitorizado y si llegas a un número de pulsaciones alto empiezas a notar esos síntomas es que algo que pasa".

En su caso, con unas 140 pulsaciones ya empezaba a detectar que algo le pasaba y que no era normal.

Mensaje a favor de la sanidad pública

Resines, además, también quiso mandar un mensaje de agradecimiento a los médicos, enfermeros y todos los componentes de la sanidad pública, mencionando a los cirujanos que le han operado.

"Muchas gracias a los doctores Fernández Avilés y Guillermo Reyes, que me han tratado genial y aprovecho para decir que la sanidad pública de este país, incluido este señor, es increíble. La privada también porque vienen todos de la pública", sentenció.

"Gracias a estos señores que se de dedican a arreglar nuestros cuerpos puedo venir a uno de los programas más vistos de España como es La Revuelta", concluyó antes de irse del plató.