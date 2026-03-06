La líder de Sumar, Lara Hernández, defiende la salida de España de la OTAN: "Trump se la ha cargado"

La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, posa para la agencia Europa Press, el 13 de noviembre de 2025, en Madrid.

La líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, defiende la salida de España de la OTAN en este nuevo contexto internacional ya que, en su opinión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "se la ha cargado", pero no van a confrontar sobre este asunto con sus socios de Gobierno del PSOE.

En una entrevista con la Agencia EFE, la líder del partido al que pertenece Yolanda Díaz ha mostrado su preocupación por el conflicto bélico en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, y ha defendido la salida de España de la OTAN.

"Siempre hemos defendido ese desacople de la OTAN, porque entendemos que ahora mismo Estados Unidos y el señor Donald Trump son los primeros que se han que se han cargado a la OTAN", ha denunciado.

Alineados con Sánchez en el "no a la guerra"

No obstante, a diferencia de otros partidos como IU o Podemos, desde Sumar no van a pedir expresamente al Gobierno la salida de España de la OTAN, ya que consideran que Pedro Sánchez está actuando de forma correcta ante la "agresión ilegal" de Estados Unidos a Irán y que lo que debe prevalecer es la "unidad" con sus socios.

En este sentido, la líder de Sumar ha subrayado que están alineados con Sánchez en su defensa del "no a la guerra" y ha negado que haya intereses electorales detrás de la confrontación del Gobierno con Trump. "En una situación internacional en la que realmente no se sabe cómo vamos a amanecer el día de mañana, yo creo que el electoralismo no opera", ha declarado.

Sobre las bases de Washington en Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla), ha dado por buenas las palabras del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que asegura que "no están siendo utilizadas" en este conflicto por parte de Estados Unidos, y no ha reclamado su cierre en estos momentos.

Una de las prioridades de Sumar es la aprobación de una batería de medidas sociales y económicas para paliar las posibles consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

Pero Hernández no concreta si habría que plantear un nuevo escudo social o si bastaría con incorporar nuevas medidas el que sigue pendiente de convalidación en el Congreso, que incluye la moratoria antidesahucios y que fue rechazado por PP, Junts y Vox.

"No vamos a detenernos en cuestiones menores que tienen que ver con el cómo, es decir, con el envoltorio del regalo. Nos da igual. Lo que nosotros queremos es que las políticas de defensa de los derechos de la clase trabajadora salgan adelante", ha indicado.

No dan por perdida la unidad con Podemos

La líder de Movimiento Sumar ha calificado de "generosa" la decisión de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Díaz, de no volver a ser candidata en las próximas elecciones generales.

Y no cree que esta renuncia haga perder poder y capacidad de influencia a Movimiento Sumar en la nueva coalición que preparan junto a IU, Más Madrid y los comunes, a la que esperan incorporar a más fuerzas de izquierdas como Podemos.

"Aquí nada se da por perdido (...) Estamos aquí para ensanchar el espacio, para ampliar las candidaturas y porque tenemos una única vocación, que es ganar el país. Yo estoy absolutamente convencida de que es posible reeditar un tercer Gobierno de coalición progresista si hacemos las cosas bien", ha dicho.

La nueva coalición Sumar tiene previsto elegir otro nombre y designar a un candidato o candidata, pero Hernández insiste en que ahora mismo no toca hablar de nombres sino de "proyecto político", y prefiere no pronunciarse sobre personas concretas como Pablo Bustinduy, Mónica García o Ada Colau. "Cuando llegue el momento, estas personas tomarán la decisión que tengan que tomar y se disipará esta duda", señala.

En su opinión, tanto el acto de presentación de la nueva coalición Sumar como la charla del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, han generado esperanza en el electorado progresista y ahora tienen que centrarse en "reconectar" con la calle.

Ya llegará el momento para concretar todo, añade, incluidas las fórmulas electorales con las que se presenten en cada circunscripción.