Iñaki Gabilondo da una definitiva lección a los españoles que dicen que "esto con Franco no pasaba"

Iñaki Gabilondo, uno de los periodistas y comunicadores más influyentes de España, ha dado una auténtica lección a aquellos españoles que dicen aquella popular frase de "esto con Franco no pasaba", en una nostalgia que algunos tienen incluso sin haber vivido el franquismo.

Desde que el CIS publicó el pasado mes de octubre de 2025, se ha hablado mucho de aquellos españoles que ven "buena" o "muy buena" la etapa de Francisco Franco. De hecho, lo piensa el 21,3% de los encuestados. Un dato que parece muy bajo comparado con el casi 70% que cree que fueron malos, pero que ha dado que hablar.

El periodista ha sido entrevistado en el podcast de la Cadena SER que precisamente se llama Esto con Franco no pasaba. Gabilondo ha sido muy claro, como siempre que ha dado su opinión sobre los años del dictador.

La lección de Gabilondo

A los que dicen que "esto con Franco no pasaba", Gabilondo les da la razón. "No podías leer los libros que querías, con Franco no pasaba. Puedes ver las películas que quieres, con Franco no pasaba. Puedes divertirte", ha expresado.

Y ha añadido: "Puedes amar a quien quieras, con Franco no pasaba. Puedes oír información en la radio, con Franco no pasaba, porque no sabéis que la radio dejó de tener la obligación de conectar con Radio Internacional de España año y medio después de morirse".

No se deja nada en el tintero al mencionar que ahora uno puede defender sus derechos con un sindicato, o se puede formar parte de un partido político.

"Hay un montón de cosas que con Franco no pasaban, tienen muchísima razón... Yo cuando oigo decir esto me lo apunto inmediatamente y ahí les paso la lista para que la repasen", ha rematado.

Los datos del CIS

La encuesta del CIS fue muy influyente en las redes sociales y medios de comunicación por los datos que ofreció: