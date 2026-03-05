Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Lo que le suelta Marc Giró a Pablo Motos nada más sentarse en 'El Hormiguero' se va a reproducir en bucle
Lo que le suelta Marc Giró a Pablo Motos nada más sentarse en 'El Hormiguero' se va a reproducir en bucle

"Las dos Españas".

Marc Giró en 'El Hormiguero'.EL HORMIGUERO (ATRESMEDIA)

Marc Giró ha sido el invitado de este jueves en El Hormiguero, convirtiéndose en uno de los más especiales de los últimos años por el contexto en el que se produce. El presentador de Late Xou, programa nocturno de RTVE, también tendrá su propio programa en La Sexta este 2026.

Y por eso ha llamado mucho la atención lo primero que ha hecho nada más sentarse en el programa para que comience la entrevista con Pablo Motos, presentador del programa. Ya entró al programa tan exaltado que hasta el propio Motos se asustó, pero el estilo de Giró siempre ha sido así.

A Giró le ha hecho gracia el túnel por el que debe caminar antes de entrar en el plató: "Te van metiendo como por un túnel, que parece una sauna gay. Y digo, me está impresionando esto de El Hormiguero, no sabía que Atresmedia era tan maricona".

"De repente estás en una sauna gay total con un after, sales agotado, sales follado ya", ha añadido justo después.

Las dos Españas

Tras darle Motos la bienvenida a Atresmedia, Giró no se ha cortado un pelo y, hasta que han dado paso a publicidad, parecía que el presentador de El Hormiguero era él: "Estamos aquí las dos Españas".

"Lo que no ha conseguido Arturo Pérez-Reverte con David Uclés, lo has conseguido tú conmigo, porque eres un seductor, bribón", ha afirmado Giró con el sarcasmo que siempre le ha caracterizado.

Atresmedia y los "fachas"

Preguntado sobre qué tal le han sentado las reacciones de su fichaje por la cadena, ha reconocido que hay a quienes no les ha importado en lo absoluto y otros a los que sí les ha indignado.

 "Me dicen: ay, en Atresmedia, lleno de fachas. Y le digo, pues algún facha habrá, incluso aquí, pero oiga... Pero todos, todos, yo diría que no. Yo todavía no me he encontrado ninguno. Espero que el facha de El Hormiguero no seas tú (a Motos)", ha relatado.

