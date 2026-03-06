David Simon, creador de 'The Wire', define con una rotunda palabra lo que ha hecho Sánchez con Trump

"¡No pasarán!", ha escrito el aclamado guionista y escritor David Simon en la red social BlueSky en respuesta a las palabras que Pedro Sánchez dedicó el pasado miércoles a Donald Trump tras las amenazas a España por no permitir el uso de las bases de Morón y Rota para atacar Irán.

La última ultimísima de Trump es llamar a España "país perdedor" en contraste con los "muchos ganadores que tenemos" como aliados en una entrevista con el medio The New York Post.

Pero no se ha quedado ahí. El creador de The Wire, para muchos la mejor serie de todos los tiempos, ha definido en una rotunda palabra lo que está haciendo el presidente del Gobierno de España con el presidente norteamericano: liderazgo.

"Dios bendiga a los españoles por oponerse con firmeza a esta brutalidad desalmada. Esto es liderazgo", ha escrito en la red social azul David Simon, que siempre se ha interesado por todo lo relacionado con la segunda República española.

En esa comparecencia, Sánchez usó el lema "No a la guerra" que tantos malos recuerdos le trae al PP y a la sociedad española cuando, allá por 2003, José María Aznar mandó a España a buscar las famosas armas de destrucción masiva a Irak.

Esto terminó con un terrible atentado en Madrid y con un cambio de Gobierno histórico que aupó al poder a José Luis Rodríguez Zapatero. El presidente Sánchez compareció ante los medios para definir la situación de España y afirmó que es la del "no a la guerra": "El mundo no puede hablar con el idioma de la violencia".

Sobre la guerra de Irak y del famoso trío de las Azores formado por George Bush, Tony Blair y el propio Aznar "nos dejó un mundo peor y más inseguro" y contribuyó al aumento de la amenaza terrorista. "No sabemos si esta guerra será similar, pero no va a traer un orden internacional más justo", sentenció.