Javier Fesser se pronuncia sobre la postura de España respecto a EEUU y firma uno de los mensajes más compartidos de los últimos días

El director de cine Javier Fesser, ganador de multitud de Premios Goya por trabajos como Camino o Campeones, ha firmado uno de los mensajes que más se están compartiendo en las últimas horas sobre la oposición frontal de España a Donald Trump tras el ataque estadounidense contra Irán.

"Muy orgulloso de que el Gobierno de nuestro país, defendiendo la legalidad internacional, no haya autoridazado a EEUU a utilizar sus bases en España para, siguiendo instrucciones de Israel, bombardear Irán", ha señalado Fesser en una publicación en Instagram.

"Las dictaduras incendiarias y cobardes de Donald Trump y Benjamin Netanyahu solo se detendrán con la suma de decisiones firmes y valientes como estas", ha agregado el director de ciner, cuyo mensaje supera los 36.000 'compartidos'.

"Los españoles llamamos genocidio al genocidio"

"Los españoles llamamos genocidio al genocidio, acogemos con brazos abiertos a quienes vienen de fuera ilusionados con un encontrar un futuro mejor en nuestro país y le decimos NO a las exigencias delirantes de Trump de invertir el 5% de nuestro PIB en defensa. A lo tonto a lo tonto, somos bastante faro del mundo libre", ha celebrado Fesser en esa misma publicación.

El mensaje del director de cine va en la línea del que ha lanzado Dylan M, un famoso 'influencer' francés conocido en TikTok como Coach Dydy, quien ha señalado que "la cuestión es que hay un derecho internacional y, ya te llames Estados Unidos u otro país, hay que respetarlo porque sin derecho internacional el mundo entra en una caída total".

"Felicidades a los españoles"

"Entonces, felicidades a los españoles que tienen una posición completamente lógica desde hace ya muchos años y yo apoyo al 10.000%", ha dejado claro.

Fesser ya dio mucho que hablar hace unos meses, cuando opinó sobre la condena al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortíz: : "Quiero preguntarles a las personas de derechas si de verdad consideran un triunfo para España que haya sido condenado en nuestro país un hombre por un delito que no ha cometido. Dos años de inhabilitación. Ni una sola prueba contra él".

Lo que Fesser dijo sobre García Ortíz

"Quiero preguntarles también si de verdad se sienten próximas a un ciudadano que se ha lucrado obscenamente cobrando comisiones desmesuradas durante la pandemia y que, luego, además, ha falsificado facturas para no pagar los impuestos que la mayoría de los españoles sí pagamos religiosamente", señalaba Fesser.

El director de cine daba, además, su opinión como "persona de izquierdas": "Jamás celebraría que persona alguna, aún en las antípodas de mi pensamiento, sufriera ningún tipo de injusticia ni tuviera que pagar por algo que no ha hecho. Porque sé que sería nefasto para nuestra convivencia y para la libertad presente y futura de todos nosotros".