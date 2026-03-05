Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Vox comunica al PP que no apoyará la investidura de María Guardiola en Extremadura
Política
Política

Vox comunica al PP que no apoyará la investidura de María Guardiola en Extremadura

La información ha sido confirmada por fuentes populares.

Redacción HuffPost
EFE
María Guardiola este lunes durante la ruda de prensa.
María Guardiola, en una imagen de archivoEFE

Vox deja caer a María Guardiola. El partido de ultraderecha ha comunicado al PP que no apoyará este viernes la investidura de Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura, según han confirmado en la noche de este jueves fuentes populares.

"La comunicación tuvo lugar a primera hora del día y no dejó lugar a ninguna otra posibilidad", han afirmado las fuentes del PP, que han asegurado que "el 'no' lleva días decidido y probablemente no guarde relación con las conversaciones mantenidas en Extremadura sino que obedezca a factores externos".

Redacción HuffPost
EFE
