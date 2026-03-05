Vox comunica al PP que no apoyará la investidura de María Guardiola en Extremadura

Vox deja caer a María Guardiola. El partido de ultraderecha ha comunicado al PP que no apoyará este viernes la investidura de Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura, según han confirmado en la noche de este jueves fuentes populares.

"La comunicación tuvo lugar a primera hora del día y no dejó lugar a ninguna otra posibilidad", han afirmado las fuentes del PP, que han asegurado que "el 'no' lleva días decidido y probablemente no guarde relación con las conversaciones mantenidas en Extremadura sino que obedezca a factores externos".