'The Economist' señala lo que le está pasando a Pedro Sánchez en España pese a los aplausos que está provocando en Europa

El prestigioso semanario económico británico The Economist ha dedicado un artículo a analizar la situación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un momento en que está siendo muy aplaudido por la izquierda europea por su frontal oposición a Donald Trump tras el ataque estadounidense contra Irán.

"La disputa forma parte de un esfuerzo del español por convertirse en el principal opositor europeo al nacionalismo trumpiano", dice The Economist, que recuerda que Sánchez criticó también lo que EEUU hizo con Nicolás Maduro y "se opuso al 'rearme nuclear' europeo.

"También es proinmigrante. En enero, concedió la amnistía a unas 800.000 personas que se encuentran en España sin papeles", añade el semario, que admite que Sánchez "habla con la autoridad de una economía que ha crecido el doble de rápido que la media de la eurozona desde 2023".

Los datos económicos respaldan a Sanchez

"Mientras otros líderes intentan aplacar a Trump, el primer ministro español es aclamado por la izquierda europea por ofrecer una alternativa progresista. Sin embargo, recibe menos elogios de los demás líderes europeos, o de los españoles. Incluso los votantes más moderados tienen motivos para quejarse: ha aumentado el gasto en defensa en más de un 40% desde 2024, hasta el 2% del PIB, aunque se negó a adherirse al objetivo de la OTAN del 3,5%", recuerda The Economist.

La publicación británica subraya que, "tras casi ocho años en el cargo, la coalición de Sánchez ya no cuenta con una mayoría sólida" y que los socialistas" sufrieron una aplastante derrota en las elecciones regionales de Extremadura en diciembre y en Aragón el mes pasado".

Buscando animar el voto en las generales

"Los socialistas se han visto perjudicados por las acusaciones de corrupción contra dos de los colaboradores más cercanos de Sánchez. Las alianzas del partido con los nacionalistas vascos y catalanes le han perjudicado en otros ámbitos", dice Tje Economist que matiza no obstante que el principal beneficiario de todo ello no está siendo el PP, sino "el partido populista de derecha Vox".

The Economist señala que "una de las razones de su política exterior progresista" es tratar de animar a "los votantes de izquierda desilusionados" para que no se queden en casa en las generales. "Lo que no es normal en España es la posibilidad de que el PP tenga que compartir el gobierno con Vox", zanja el semanario.