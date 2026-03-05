Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
'The Economist' señala lo que le está pasando a Pedro Sánchez en España pese a los aplausos que está provocando en Europa
Analiza qué hay detrás de la postura del presidente del Gobierno.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.Getty Images

El prestigioso semanario económico británico The Economist ha dedicado un artículo a analizar la situación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un momento en que está siendo muy aplaudido por la izquierda europea por su frontal oposición a Donald Trump tras el ataque estadounidense contra Irán.

"La disputa forma parte de un esfuerzo del español por convertirse en el principal opositor europeo al nacionalismo trumpiano", dice The Economist, que recuerda que Sánchez criticó también lo que EEUU hizo con Nicolás Maduro y "se opuso al 'rearme nuclear' europeo. 

"También es proinmigrante. En enero, concedió la amnistía a unas 800.000 personas que se encuentran en España sin papeles", añade el semario, que admite que Sánchez "habla con la autoridad de una economía que ha crecido el doble de rápido que la media de la eurozona desde 2023". 

Los datos económicos respaldan a Sanchez

"Mientras otros líderes intentan aplacar a Trump, el primer ministro español es aclamado por la izquierda europea por ofrecer una alternativa progresista. Sin embargo, recibe menos elogios de los demás líderes europeos, o de los españoles. Incluso los votantes más moderados tienen motivos para quejarse: ha aumentado el gasto en defensa en más de un 40% desde 2024, hasta el 2% del PIB, aunque se negó a adherirse al objetivo de la OTAN del 3,5%", recuerda The Economist.

La publicación británica subraya que, "tras casi ocho años en el cargo, la coalición de Sánchez ya no cuenta con una mayoría sólida" y que los socialistas" sufrieron una aplastante derrota en las elecciones regionales de Extremadura en diciembre y en Aragón el mes pasado". 

Buscando animar el voto en las generales

"Los socialistas se han visto perjudicados por las acusaciones de corrupción contra dos de los colaboradores más cercanos de Sánchez. Las alianzas del partido con los nacionalistas vascos y catalanes le han perjudicado en otros ámbitos", dice Tje Economist que matiza no obstante que el principal beneficiario de todo ello no está siendo el PP, sino "el partido populista de derecha Vox".

The Economist señala que "una de las razones de su política exterior progresista" es tratar de animar a "los votantes de izquierda desilusionados" para que no se queden en casa en las generales. "Lo que no es normal en España es la posibilidad de que el PP tenga que compartir el gobierno con Vox", zanja el semanario. 

MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

