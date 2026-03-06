Britney Spears toma una drástica decisión tras la noticia de su detención

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La cantante de éxitos como 'Toxic' fue detenida y puesta a disposición policial, aunque las causas no están todavía claras.

Britney Spears en los premios Billboard en mayo de 2016.
Britney Spears en los premios Billboard en mayo de 2016.Lester Cohen/BBMA2016

Britney Spears ha vuelto a aparecer en prensa. Y no precisamente por un esperado regreso a la música. La cantante de temas como Baby one more time fue detenida la noche del miércoles en California, aunque finalmente tras pasar unas horas en dependencias policiales fue puesta en libertad en la mañana del jueves.

Las causas de su detención no están claras. Aunque algunos medios como USA Today han asegurado que la causa de su arresto era la conducción bajo los efectos del alcohol y apuntan a que la oficina del sheriff de California habría afirmado que "conducía erráticamente a alta velocidad... mostró signos de deterioro y se sometió a una serie de pruebas de sobriedad de campo". 

Sin embargo, otros han apuntado a que la artista fue trasladada al hospital para realizarse unos análisis que determinasen su nivel de alcohol en sangre, pero no se habían hecho públicos los resultados.

Eso sí, tras la polémica la que fuera princesa del pop ha tomado una drástica medida: ha borrado su perfil de redes sociales, donde en los últimos meses estaba compartiendo una serie de vídeos e imágenes que habían preocupado a sus seguidores en los que aparecía bailando, desnuda o en ropa interior en muchas ocasiones.

Asimismo, su representante ha enviado un comunicado a revistas como People en el que ha asegurado que "este fue un incidente desafortunado y completamente inexcusable". "Britney tomará las medidas correctas y cumplirá con la ley, y esperamos que este sea el primer paso para un cambio tan esperado en su vida. Ojalá pueda recibir la ayuda y el apoyo que necesita en estos momentos difíciles", ha recalcado en su texto sobre las medidas a tomar tras su detención que comenzarán por la citación judicial para el próximo 4 de mayo.

"Sus hijos pasarán tiempo con ella. Sus seres queridos elaborarán un plan, tan necesario, para que alcance el éxito y el bienestar", han señalado. 

Este nuevo altibajo en la trayectoria de Spears, llega cinco años después de que la artista consiguiera su autonomía tras estar desde 2008 bajo la tutela de su padre y sus abogados, quienes gestionaban desde su dinero, su trabajo a la relación con sus hijos.

Esta lucha despertó todo un movimiento entre sus seguidores bajo el hashtag #Freebritney, con la que se quería visibilizar también las consecuencias a nivel de salud mental que había tenido esta limitación en su vida. Spears publicó un libro en 2023, Woman in me, en la que relataba estos episodios y otros tanto de su vida y donde llegó a explicar por qué hacía vídeos bailando semidesnuda en redes sociales. También vendió hace apenas unas semanas todo su catálogo musical.

A nivel personal, Spears ha tratado en estos años recuperar la relación con sus dos hijos Sean Preston , de 20 años, y Jayden James, de 19, fruto de la relación con su exmarido, Kevin Federline .

