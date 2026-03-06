Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
'The Guardian' pone sobre la mesa una realidad acerca de Pedro Sánchez dificilmente discutible que muchos no quieren ver
Explica en qué se está convirtiendo el presidente del Gobierno.

Explica en qué se está convirtiendo el presidente del Gobierno.

Rodrigo Carretero
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.Pablo Blazquez Dominguez

Cada vez más fuerte, pero más solo. Así es como el prestigioso diario británico The Guardian resume la situación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a raíz de su oposición frontal a Donald Trump tras el ataque estadounidense contra Irán.

El rotativo subraya que "mientras el primer ministro español denuncia la guerra en Irán, otros políticos no pueden –o no quieren– hablar en contra del presidente estadounidense".

The Guardian es muy claro al señalar que Sánchez "se convirtió en uno de los pocos líderes europeos que rechazaron abierta y enfáticamente las demandas de un presidente estadounidense cuyo estilo negociador característico es una mezcla errática de intimidación, humillación y autoengrandecimiento".

Una voz "cada vez más fuerte", pero "solitaria"

Esas palabras, se dice en el artículo, "aún habrían resonado entre los muchos que se enfurecieron por el apoyo del país a la invasión de Irak en 2003 bajo el mando del entonces primer ministro José María Aznar".

El periódico británico resume la posición de Sánchez en una frase demoledora: "Su voz es cada vez más fuerte, pero, al menos por el momento, solitaria": "Por razones a veces internas, a veces globales, a veces ideológicas y a veces prácticas, sus homólogos en Berlín, París y Roma se han encontrado reacios o incapaces de hablar en contra de Trump".

La postura de 'The Washington Post'

La postura de Sánchez está llenando titulares en los principales medios de comunicación del mundo. Por ejemplo, The Washington Post, uno de los medios más importantes del mundo, sobre todo desde el Caso Watergate, ha dedicado una noticia a hablar del presidente del Gobierno de España y ha puesto en valor que es el único en todo el mundo que se atreve a llevar la contraria a Trump.

"Mientras otros líderes europeos ofrecen palabras ambiguas, cambios de actitud o un respaldo directo al ataque estadounidense e israelí contra Irán, el primer ministro español, Pedro Sánchez, lanzó el miércoles una dura reprimenda a la incursión militar del presidente Donald Trump, negándose a dar marcha atrás un día después de que Trump amenazara con cortar el comercio con España", reza el texto.

