Ayuso anima a las mujeres de izquierda "a irse solas y borrachas por Teherán": la respuesta de la actriz Fariba Sheikhan es de aúpa

La actriz de origen persa Fariba Sheikhan ha respondido tajante en Instagram a las palabras de Isabel Díaz Ayuso en la sesión de control al Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Como no podía ser de otra forma, la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha posicionado a favor de Estados Unidos y en contra de Pedro Sánchez tras la decisión del Gobierno de no permitir el uso de las bases de Morón y Rota en operaciones militares para los ataques a Irán.

"Les animo a ir solas y borrachas por Teherán. O, por ejemplo, con minifalda a Kabul. Ánimo. Vayan allá y llévense a sus amigos gays, a ver cuándo les van a colgar de las grúas, porque es así como tratan a la homosexualidad y a las mujeres en esos países tan ensoñados de los que tanto ustedes presumen", ha dicho Ayuso en respuesta a las portavoces de los partidos de izquierdas Manuela Bergerot y Mar Espinar.

Unas declaraciones que han llegado hasta la actriz Fariba Sheikhan, de 37 años, conocida por su papel en como Inés Mendizábal en la serie diaria El secreto de Puente Viejo y en series de actualidad como Matices.

"Si hubiera caminado por las calles de Teherán alguna vez, comprobaría que es una ciudad segura y repleta de gente respetuosa. Hay mucho que aprender de los iraníes", le ha replicado en un comentario en un vídeo de la SER con las declaraciones.

La oposición responde

"Tenemos un presidente del Gobierno que condena sin ambages los regímenes totalitarios mientras defiende la legalidad internacional y los intereses de nuestro país", ha respondido Mar Espinar.

Para la líder del PSOE madrileño "es un momento ideal para ser patriota, para decir que ser español es estar con la paz, con el derecho internacional, con el diálogo, con el consenso"

Además, ha señalado Espinar, Ayuso "tiene mucho que ver con Trump" por su "depredadora". Tanto Más Madrid como el PSOE llevaban pegatinas de No a la guerra con la bandera de España.

Por otro lado, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, le ha dicho: "Si tanto les gusta la guerra, váyanse ustedes, váyase usted con Abascal".