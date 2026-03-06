Investigadores militares estadounidenses asumen que fueron ellos los que atacaron la escuela de niñas de Irán

Imagen facilitada por el Departamento de Prensa Exterior iraní muestra a una víctima del ataque a una escuela para niñas en Minab, sur de Irán, el 28 de febrero de 2026.

Investigadores militares estadounidenses creen que es probable que sus Fuerzas Armadas sean las responsables de un aparente ataque contra una escuela de niñas iraní, el sábado pasado, que causó la muerte de decenas de niñas, pero aún no han llegado a una conclusión definitiva ni han completado su investigación, según informaron a Reuters dos funcionarios estadounidenses.

La citada agencia no ha podido determinar más detalles sobre la investigación, incluyendo qué pruebas contribuyeron a la evaluación preliminar, qué tipo de munición se utilizó, quién fue el responsable o por qué Estados Unidos pudo haber atacado la escuela.

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, reconoció el miércoles que el ejército estadounidense estaba investigando el incidente.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos militares delicados, no descartaron la posibilidad de que surjan nuevas pruebas que eximan a Estados Unidos de responsabilidad y señalen a otra parte responsable del incidente.

Reuters no pudo determinar cuánto tiempo más durará la investigación ni qué pruebas buscan los investigadores estadounidenses antes de que se complete la evaluación.

La diana

La escuela de niñas en Minab, al sur de Irán, fue atacada el sábado durante el primer día de ataques estadounidenses e israelíes contra el país. El embajador iraní ante la ONU en Ginebra, Ali Bahreini, declaró que el ataque mató a 150 estudiantes. Reuters no pudo confirmar de forma independiente la cifra de muertos.

El Pentágono remitió las preguntas de Reuters al Comando Central del ejército estadounidense, cuyo portavoz, el capitán Timothy Hawkins, declaró: "Sería inapropiado hacer comentarios, dado que el incidente está bajo investigación".

La Casa Blanca no comentó directamente sobre la investigación, pero la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, declaró a Reuters: "Si bien el Departamento de Guerra está investigando este asunto, el régimen iraní ataca a civiles y niños, no a Estados Unidos".

"Si bien el Departamento de Guerra está investigando este asunto, el régimen iraní ataca a civiles y niños, no a EEUU"

Al ser preguntado sobre el incidente durante una rueda de prensa el miércoles, Hegseth respondió: "Estamos investigando eso. Por supuesto, nunca atacamos a civiles. Pero estamos analizando e investigando eso". El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró a la prensa el lunes que Estados Unidos no atacaría deliberadamente una escuela. "El Departamento de Guerra estaría investigando si ese fue nuestro ataque, y les remito su pregunta", afirmó Rubio.

Funerales de las alumnas y el personal de una escuela atacada el 28 de febrero de 2026 por EEUU e Israel en Minab (Irán), el 3 de marzo. Handout / Getty Images

Cómo se reparten la ofensiva

Hasta ahora, las fuerzas israelíes y estadounidenses han dividido sus ataques en Irán tanto geográficamente como por tipo de objetivo, según un alto funcionario israelí y una fuente con conocimiento directo de la planificación conjunta. Mientras Israel atacaba bases de lanzamiento de misiles en el oeste de Irán, Estados Unidos atacaba objetivos similares, así como navales, en el sur.

La oficina de derechos humanos de la ONU, sin especificar quién creía que era responsable del ataque a la escuela, solicitó el martes una investigación.

"La responsabilidad de investigar recae en las fuerzas que llevaron a cabo el ataque", declaró la portavoz de la oficina de derechos humanos de la ONU, Ravina Shamdasani, en una rueda de prensa en Ginebra.

El martes, la televisión estatal iraní mostró imágenes del funeral de las niñas. Sus pequeños ataúdes, cubiertos con banderas iraníes, fueron trasladados desde un camión entre una gran multitud hacia la tumba.

Atacar deliberadamente una escuela, un hospital o cualquier otra estructura civil probablemente constituiría un crimen de guerra según el derecho internacional humanitario.

De confirmarse la participación de Estados Unidos, el ataque se situaría entre los peores casos de víctimas civiles en décadas de conflictos estadounidenses en Oriente Medio.