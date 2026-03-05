Ana Belén toma la palabra y dice lo que muchos piensan sobre Felipe González: no se deja nada

La cantante Ana Belén ha concedido una entrevista a El Mundo donde ha hecho un repaso a su trayectoria personal y profesional con motivo de su vuelta al cine diez años después.

A la también actriz, que forma parte del reparto de la película Islas, le han preguntado por la actualidad política de nuestro país, desde la desclasificación de los archivos secretos del 23-F hasta su militancia "fiel" en la izquierda.

Sin embargo, lo más destacado es lo que ha dicho sobre el ex presidente del Gobierno Felipe González, convertido ahora en un fuerte opositor al Gobierno de Pedro Sánchez y a su figura.

"Me da pena escucharle ahora", ha dicho en El Mundo en referencia al ex líder socialista. Además, ha desvelado que nunca votó al PSOE durante los gobiernos de González. "Yo votaba al PCE", ha confesado la cantante.

"Supongo que él leerá esto y dirá: '¿Y a mí qué más me da lo que diga esta?' No sé, allá cada uno mientras se mantengan en valores democráticos. Justo para eso luchamos tanto", ha sentenciado Ana Belén.

"En la Transición murió mucha gente"

La madrileña también ha hablado sobre la Transición, asegurando que en aquel momento "se hizo lo que se tenía y se podía hacer", pero ha matizado que "en la Transición murió mucha gente".

"No fueron los mundos de Yupi, ojo. La Transición se hizo porque hubo mucha gente que cada día salía a la calle a reivindicar pequeñas cosas y esas pequeñas cosas son las que lograron que este país cambiase", ha afirmado Ana Belén.

En esta línea, ha recordado que los cambios los consiguió "la gente normal, la ciudadanía", pero al mismo tiempo ha asegurado que aquella etapa "fue muy dura, muy difícil y muy costosa" y que no hay que olvidarlo.

Para concluir, Ana Belén ha reflexionado sobre la España actual. La cantante cree que "no estamos tan mal", y explica que lo que ocurre es que existe "un movimiento de auge de la extrema derecha que es feo y peligroso".