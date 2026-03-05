Cuándo empieza la declaración de la renta: calendario de Hacienda en 2026

Hacienda ya ha confirmado el calendario de la declaración de la renta en 2026. Millones de contribuyentes están preparados para completar esta gestión y poder ahorrar dinero gracias a las deducciones fiscales.

Es importante que conozcas las fechas para que no se te eche el tiempo encima. Si bien dispones de casi tres meses para completar el trámite, merece la pena no dejarlo para última hora. Así podrás estudiar con mayor detenimiento tu declaración de IRPF y sacarle el máximo partido.

Además, si la entregas lo antes posible, tienes más opciones de que Hacienda te devuelva pronto el dinero. Aunque esto dependerá también de la complejidad de tu declaración.

Fechas clave de la renta 2025-2026

El calendario para confeccionar la declaración de la renta es el siguiente, según publica la propia Agencia Tributaria:

Desde el 8 de abril hasta el 30 de junio de 2026: estas son las fechas para presentar la renta por internet.

estas son las fechas para presentar la renta por internet. Desde el 6 de mayo hasta el 30 de junio de 2026: este es el período para hacer la renta por teléfono. Tendrás que pedir cita entre el 29 de abril y el 29 de junio.

este es el período para hacer la renta por teléfono. Tendrás que pedir cita entre el 29 de abril y el 29 de junio. Desde el 1 de junio hasta el 30 de junio de 2026: es el momento de presentar la renta presencialmente en las oficinas de Hacienda. La solicitud de cita es desde el 29 de mayo hasta el 29 de junio.

No importa la modalidad que elijas, todas son igualmente válidas. Aunque es importante que respetes escrupulosamente la fecha límite, ya que si estás obligado a presentar la declaración y no lo haces (o lo haces tarde), Hacienda te sancionará.

¿Es obligatorio presentar la declaración de la renta?

Muchos se preguntan cada año si están obligados a entregar la declaración de IRPF. Depende de tus ingresos anuales y del número de pagadores que hayas tenido.

Hacienda establece los siguientes umbrales para saber si tienes que presentar o no la renta:

Si tienes un solo pagador: tendrás que presentarla con unos ingresos a partir de 22.000 euros anuales.

tendrás que presentarla con unos ingresos a partir de 22.000 euros anuales. Si tienes dos o más pagadores: tendrás que presentarla con unos ingresos superiores a 15.876 euros anuales, siempre y cuando el segundo y los restantes pagadores superen los 1.500 euros.

En este sentido hay una novedad clave: los desempleados no tendrán que presentar la declaración de la renta. Así consta en el Real Decreto-ley 16/2025, de 23 de diciembre.

La medida tiene vigencia para el ejercicio fiscal de 2025, es decir, el que presentas en 2026. Así se rectifica la obligación que figuraba en la reforma de subsidio de paro de 2024.

Pero esto no significa que sea lo más adecuado, según tu situación. Presentar la declaración de la renta suele ser recomendable para aplicar las deducciones fiscales a las que tengas derecho y así ahorrar dinero. En caso de que en 2025 estuvieses en paro, debes comprobar si te merece la pena hacer el trámite.