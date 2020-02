Por qué no hay que hacer mucho caso a las estadísticas del coronavirus

XINHUA NEWS AGENCY VIA GETTY IMAGES

XINHUA NEWS AGENCY VIA GETTY IMAGES

Y una de las más temibles es, claramente, la de la “tasa de mortalidad”, el porcentaje de personas afectadas que mueren por la infección. En las redes sociales se suceden todo tipo de porcentajes —0,1%, 1%, 2% o incluso 20%—, pero eso no significa que (todos) sean falsos.

La cifra es simbólica, pero en realidad no quiere decir gran cosa. El martes, 11 de febrero, el número de muertes causadas por la epidemia del coronavirus COVID-19 superó la barrera psicológica del millar . En la China continental, el número de contagios superaba este jueves las 60.000 personas . Según datos de Reuters, el virus ha provocado allí al menos 1360 muertes, es decir, el 99,9% de las defunciones registradas por el coronavirus en todo el mundo desde que surgió en diciembre de 2019.

Una cuestión de tiempo

En principio, la tasa de letalidad es muy fácil de calcular. “Puede definirse como la probablidad de que un paciente muera por la infección”, explican los autores de un artículo publicado en 2015 en la revista PLOS... que precisamente advertía del sesgo que rodea el cálculo de la tasa de letalidad. En teoría, bastaría con dividir el número de muertos por el número total de personas infectadas (vivas o muertas) y multiplicar por cien, y ya estaría.

¡APÚNTATE A NUESTRO BOLETÍN! ¿Quieres que no se te pase nada? Recibe cada día lo más importante de la actualidad. Y los sábados, los mejores virales y artículos culturales. Los boletines pueden contener contenido o publicidad personalizada. Quiero saber más Boletín diario Introduce una dirección de e-mail válida ¡Gracias por suscribirte! Pronto recibirás un correo para confirmar tu suscripción. Hay un problema para procesar tu solicitud; por favor intenta nuevamente. Twitter

Facebook

Instagram

De este modo, según los datos del jueves 13 de febrero, con las 1360 muertes entre los 60.000 casos confirmados, la tasa de letalidad estaría en un 2,26%. Pero, evidentemente, esto no es tan sencillo. “Esta enfermedad no es instantánea, hay un posible desfase en el tiempo”, recuerda Jean-Stéphane Dhersin. “Imaginemos una enfermedad en la que la gente tarda un mes en morir. Si miras las cifras tres semanas después de la epidemia, no habrá defunciones”.

Además, como señala el artículo de PLOS, “cuando una epidemia está en curso, siempre hay un retraso entre el momento en que una persona muere y el que se registra el deceso”. Lógicamente, si la epidemia alcanza un pico, el pico del número de muertos estará desfasado. ¿Qué habría que hacer, entonces? “Teóricamente, habría que mirar la población de personas contaminadas, pero que ya no son contagiosas. La verdadera cifra es ‘el número de muertos dividido por el número de número de muertos y recuperados’”, afirma Jean-Stéphane Dhersin. Pero esperad un poco antes de sacar la calculadora.

Ecuación con dos incógnitas

Porque hasta en esto hay un problema con las cifras actuales. Teniendo en cuenta los datos que daba el martes en tiempo real la Universidad Johns Hopkins, tendríamos 1018/(1018+4187)=18% de tasa de mortalidad. Es casi el doble que el SARS. Pero esa tasa está muy, muy lejos de la realidad. “Los casos que conocen las autoridades de salud pública y están en las bases de datos de supervisión suelen ser los de personas con los síntomas más severos, que necesitan ayuda médica”, recuerdan los autores del estudio de PLOS.

En definitiva, “los casos declarados sólo son la punta del iceberg”, explica al HuffPost Anne-Marie Moulin, directora de investigación en el CNRS, especialista en epidemias. En cuestión de propagación de la epidemia, “es complicado, porque la parte sumergida también es peligrosa”, precisa, y aumenta el riesgo de que la epidemia se expanda a otros países a través de portadores poco sintomáticos.

El hecho de tener casos no registrados es positivo para la tasa de mortalidad. Si finalmente hay más casos de los registrados, el coronavirus es menos letal de lo que podríamos pensar con las simples divisiones mencionadas antes. Por otro lado, cuanto más tiempo pasa, más baja la tasa “bruta” de mortalidad (en azul), como se puede ver en el siguiente gráfico, donde la barra roja indica la cifra de muertos y la verde, la de personas que se han recuperado: