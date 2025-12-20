Francia asusta a Putin con el mega misil estratégico que pueda alcanzar Moscú

Europa no se queda quieta ante la amenaza rusa, al menos una potencia nuclear como Francia, con ese plus disuasorio entre "colegas" nucleares. Si Putin anuncia el misil nuclear estratégico Oreshnik, el país galo hace lo propio con su ASMPA-R modernizado, que puede ser lanzado desde el ultramoderno caza Dassault Rafale M, capaz de alcanzar Moscú.

Francia lo ha hecho público: un misil de crucero supersónico con capacidad nuclear, que ya ha sido lanzado por un Rafale M de la Marina. El ensayo se realizó el 13 de noviembre de 2025 y, según varias crónicas especializadas, aunque lógicamente, era un misil sin carga nuclear dentro de un perfil de misión de largo alcance pensado para validar el sistema en condiciones realistas.

Este tipo de pruebas encaja en la lógica de disuasión: no es tanto "amenazar" con un ataque, como recordar la capacidad (y el entrenamiento) para sostener un componente aéreo nuclear.

Francia es la única potencia nuclear de la UE y mantiene su fuerza nuclear con dos pilares: submarinos con misiles balísticos y un componente aéreo basado en misiles ASMPA/ASMPA-R lanzados desde Rafale, también desde el portaaviones Charles de Gaulle.

Qué es el ASMPA-R y por qué importa que lo lance un Rafale M

El ASMPA-R es la modernización del ASMPA (a su vez, evolución del ASMP). Es un misil propulsado por estatorreactor y es capaz de volar a una velocidad de hasta Mach 3 (tres veces la velocidad del sonido).

La novedad del ensayo de noviembre de 2025 no es el qué, sino el cómo: el Rafale M, que puede operar desde portaaviones, significa que el lanzamiento del misil no depende solo de bases en tierra, también puede proyectarse desde el mar. Otro aviso para Putin.

Sobre la carga nuclear, el rendimiento exacto y muchos detalles operativos, son información sensible. Aun así, fuentes de referencia sitúan el orden de magnitud histórico del sistema (ASMPA) en torno a una ojiva de tipo TNA con potencia máxima citada de 300 kilotones; en el caso del ASMPA-R, se habla de una renovación que mantiene y actualiza el conjunto, aunque los datos finos se tratan con cautela.

El dato clave que suele exagerarse: ¿Puede llegar realmente a Moscú?

Lo cierto es que la frase de que "puede alcanzar a Moscú desde el Báltico" no puede verificarse. En muchos escenarios es improbable: por ejemplo, desde Kaliningrado (Báltico) a Moscú hay alrededor de 1.092 kilómetros en línea recta, bastante por encima de 600.

Lo que sí es sólido es el mensaje político-militar: Francia quiere mostrar que continúa la modernización y la credibilidad de su disuasión aérea, especialmente en un contexto en el que Rusia ha utilizado la retórica nuclear como herramienta de presión. Eso no equivale a "preparar un ataque", sino a reforzar el principio de que cualquier escalada tendría costes inasumibles.