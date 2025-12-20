Activan las alarmas por la presencia de Rusia en el talón de Aquiles de la OTAN

Rusia entra en territorio de la OTAN. El pasado miércoles, tres guardias fronterizos de ese país cruzaron la frontera hacia Estonia, y, por tanto, ingresaron en terreno de la alianza atlántica. Tal y como apunta el medio de comunicación alemán Focus Online, todo ello sin previo aviso, sin consulta, y sin que el estado báltico más septentrional fuera informado.

No obstante, los motivos por los que los soldados cruzaron ilegalmente la frontera son una incógnita. En declaraciones a la televisión estonia, consultadas por el diario, el ministro del Interior de Rusia, Igor Taro, aseguró que la seguridad nacional de ese país "no ha sido amenazada", puesto que los guardias fronterizos los descubrieron.

Todo el incidente, en las aguas del río Narva, fue grabado en vídeo. De este modo, se puede ver cómo los soldados rusos cruzan a bordo de un bote de goma. Entraron en el país por un corto tiempo y volvieron por dónde habían venido. Como los motivos aún no son claros, en Ministerio de Asuntos Exteriores de Estonia planea dialogar con el diplomático ruso en el país.

Aun así, según la información difundida por el medio de comunicación, "no es algo raro" que barcos rusos crucen el río Narva y al territorio estonio. De forma diaria, las autoridades de ese país avistan al menos un barco pesquero ruso: solo el ejército ruso tiene prohibido hacerlo. Pero lo que realmente preocupa es que los incidentes y provocaciones han aumentado en los últimos meses.

Según Focus Online, este enclave fronterizo es "especialmente crítico". La OTAN se ve cara a cara con Rusia. Además, Al igual que Ucrania, Putin también describió a Estonia como un "territorio históricamente ruso". Se teme que Rusia pueda intentar poner a prueba a la Alianza en esta frontera, y por ello, ya se han elaborado planes de evacuación, se han entrenado escenarios y se ha planificado una base militar cerca de la ciudad de Narva.