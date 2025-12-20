Los nuevos archivos del caso Epstein sacan a la luz nombres muy reconocidos: el presidente Bill Clinton, gran protagonista

La publicación de los miles de documentos del caso Epstein es un acontecimiento histórico que marcará un antes y un después en Estados Unidos y en el mundo. Desde este viernes, todo el que tenga un mínimo de curiosidad puede acceder al portal que el gobierno de Trump ha habilitado para consultar los "cientos de miles de archivos". Pero lo que realmente está en el punto de mira: las reconocidas personalidades que aparecen. Estaba claro que iba a sorprender.

En las fotografías, aunque están censuradas para proteger la intimidad de las víctimas, se presenta hay un claro protagonista: el expresidente demócrata Bill Clinton. En una de ellas, parece relajado en un jacuzzi, con los brazos detrás de la cabeza, acompañado por otra persona cuyo rostro ha sido invisibilizado. Los documentos desclasificados incluyen al menos otras cinco imágenes del exmandatario demócrata. En dos de ellas aparece junto a Epstein y en otras se le ve en una fiesta con el cantautor británico Mick Jagger.

Asimismo, entre los archivos se pueden observar rostros reconocidos del mundo de la cultura y la política estadounidense. Figuras de la talla de Michael Jackson, Mick Jagger, o la actriz Diana Ross, el actor Kevin Spacey o el cómico Chris Tucker. También, y para sorpresa de nadie, el príncipe Andrés del Reino Unido, que renunció a su título de duque de York ante la publicación de los documentos.

Bill Clinton en un jacuzzi, en una de las imágenes desclasificadas del caso Epstein. EFE

La Justicia de Estados Unidos ha publicado un total de 3.965 archivos, con un tamaño aproximado de 3 gigabytes, repartidos en cuatro nuevos conjuntos de datos. La mayoría son documentos en formato PDF, además de un archivo de vídeo y varias imágenes individuales, algunas de ellas integradas en expedientes de múltiples páginas.

Asimismo, las autoridades pertinentes han querido subrayar que la naturaleza sensible del caso ha obligado a revisar y censurar cada documento para proteger información privada y la identidad de las víctimas. Por ello, expertos y observadores advierten que la publicación íntegra de los archivos podría no aportar nuevos elementos sustanciales sobre la red de relaciones de Epstein, que fue acusado de abuso sexual y prostitución de menores. Finalmente, se suicidó en una prisión de Nueva York.

Por ello, expertos y observadores advierten que la publicación íntegra de los archivos podría no aportar nuevos elementos sustanciales sobre la red de relaciones de Epstein, quien fue falleció por suicidio en prisión, según las autoridades, tras ser condenado por abuso sexual y prostitución de menores.

Trump, que inicialmente se mostró reticente a respaldar la divulgación de los documentos, terminó firmando la ley tras constatar el amplio apoyo del Congreso Muchos dudan del republicano, puesto que aparece mencionado en diversas ocasiones en los archivos relacionados con Epstein, de quien fue amigo antes de asegurar que rompió relaciones en 2004.

Por su parte, el fiscal general adjunto, Todd Blanche, ha advertido este viernes que no será posible publicar todos los documentos exigidos por ley de una sola vez debido a su volumen, y anticipó que el Departamento de Justicia prevé liberar "varios cientos de miles más" de archivos en las próximas semanas.

Michael Jackson, junto a Jeffrey Epstein, en una de las imágenes desclasificadas. EFE

Clinton se defiende

Pocas horas después de la publicación de los archivos, el representante de Clinton, Ángel Ureña, ha salido en defensa del expresidente. En una publicación en su perfil de X (antes Twitter) ha asegurado que existen "dos tipos de personas" los que no sabían nada y cortaron relaciones con Epstein cuando sus crímenes salieron a luz y los que "continuaron su relación con él después". Ha defendido que Clinton se encuentra en el primero.

Asimismo, Ureña ha aprovechado para criticar "la estrategia" de la Administración de Donald Trump, asegurando que la Casa Blanca usa la imagen del exmandatario para ocultar una verdad que no quieren que salga a la luz.