¿Por qué soy masón?

Podría responder con un simple, ¿y por qué no? Quizá sería suficiente para quienes conocen en profundidad la masonería, pero existe un gran desconocimiento en nuestro entorno más próximo. La inmerecida fama de conspiradores, poder, dinero, anti religiosos, entre otras, aparecen en la mente de la mayoría cuando se habla de masonería. Nunca pensé de esta forma, y los casi 10 años que llevo como masón creo que me han dado más razones para amar un método de trabajo espiritual, interior, de crecimiento como individuo.

Siempre he sido pragmático y de método científico, y cuando empecé dudaba mucho acerca de que el simbolismo pudiera aportar algo en mi vida. La masonería es iniciática, simbólica, y algunos pensarán que anticuada. El simbolismo de los albañiles, de los constructores de catedrales, no marca unas pautas sino un trabajo. Algunas herramientas para mí tienen un significado, que es diferente para otros, e incluso algunas no me dicen absolutamente nada. Con el tiempo aprendes el significado del simbolismo y todo lo que te puede aportar. No es un método válido para todo el mundo, pero que a mí no me guste el yoga no significa que sea excelente para un gran número de personas.

A pesar de ese pragmatismo, en mi interior algo me empuja a dudar, a preguntarme, a preguntar, a reflexionar, a leer, en definitiva, a vivir con una mente abierta. La masonería no te da ninguna pregunta ni ninguna respuesta, no te impone ninguna verdad, creencia o filosofía. Fuerza algo en nuestro interior para buscar las preguntas que son adecuadas para nosotros, a dar con una respuesta, a compartirla, a debatirla, y a volverla a pensar, en una incansable búsqueda con uno mismo. Los masones siempre decimos que buscamos la luz, la verdad, aceptando que no existe una verdad universal, con suerte una que es válida para cada persona.