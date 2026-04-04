La respuesta de su nieta cuando le dice que no le gusta el vestido que lleva es una lección en mayúsculas

La psicóloga y creadora de contenido Irene, conocida en redes sociales como @soyirene_psicologa, ha contado una anécdota que tiene a su hija y a la abuela de esta como las grandes protagonistas, que termina con una valiosa lección aprendida.

Al principio del vídeo, que ha acumulado más de 30.000 visitas tan solo en TikTok (y subiendo), ha advertido que su propia hija, de cuatro años, le ha dado la lección de psicología "más barata y útil" de toda su vida. "El otro día le compré unos vestidos que le encantaron, pero cuando vino mi madre (la abuela de la niña) me dijo: 'Uy, Irene, no me gustan nada'", ha relatado.

Esa respuesta le supuso un golpe moral muy contundente, sintió que, de repente, los 15 años que ha estado estudiando psicología no servían "para nada". Apareció, según ha contado, el "síndrome de buena hija", de tal manera que empezó a dudar de su propio criterio y llegando a pensar: "¿Y si tiene razón y en realidad son feos?".

Una valiosa lección de una niña de cuatro años

Antes de que a Irene le diese tiempo de decir nada, la niña, de cuatro años, interrumpió la conversación para decirle a la abuela: "Abuela, es que a ti no te tiene que gustar". Esto le ha llevado a aprender una moraleja.

"Si estás criando a alguien que no necesita tu permiso para ser feliz, lo estás haciendo bien", ha concluido. En cuanto a reacciones, muchos han coincidido en lo mismo: "Menudo carácter y autoestima".

"Qué grande la nena. Bravo, algo estás haciendo bien", ha respondido la usuaria @agvane11418. Por otro lado, la usuaria Vera ha contado un caso parecido: "A mi hijo de cinco años le gustaron unas gafas que al padre le horrorizaban. El padre, sin decir que no le gustan, intentó que cambiara de opinión". Cuando algún amigo del niño decía que no le gustaban, el niño respondía: "Me tienen que gustar a mí, que soy yo el que las va a llevar".