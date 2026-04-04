El FC Barcelona vence 1-2 al Atlético de Madrid en el duelo liguero del Metropolitano y deja la Liga medio sentenciada

Marcus Rashford ante la defensa del Atlético de Madrid durante el partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports que Atlético de Madrid y FC Barcelona en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

El FC Barcelona deja la Liga muy a su favor tras ganar 1-2 al Atlético de Madrid en el Metropolitano, en el partido correspondiente a la jornada 30 de LaLiga, con goles de Giuliano (min. 39) por parte atlética, y Rashford y Lewandoski para los de Hansi Flick (42 y 87).

Los azulgranas afrontaban el encuentro con la motivación de ver que el Real Madrid volvía a perder, esta vez en Mallorca, y que podrían dejarles a 7 puntos, sentenciando prácticamente la liga, incluso perdiendo ante ellos en el duelo directo del próximo 10 de mayo.

La primera parte tuvo de todo

Todos los duelos entre rojiblancos y azulgranas suelen tener intensidad y goles. La tuvo primero Griezmann en el minuto 11, para luego avisar Fermín primero y Lamine Yamal después.

El Barça aplicaba su habitual presión y el Atlético esperaba en bloque bajo. Era un toma y daca, con peligro en ambas áreas, pero los de Simeone se iban haciendo más con la manija, culminando con el gol colchonero, a pesar de que antes la tuvo Yamal con un balón al palo. Era el minuto 39 y Giuliano adelantaba a los rojiblancos.

Pero (muy habitual en los de Hansi Flick), no tardaban en empatar, con gol de Rashford en el 42. La primera parte acababa muy "caliente", con una tangana en el frontal de área, que se saldó con tres amarillas a Fermín, Nahuel Molina y Koke, más la roja directa a Nico. Los del Cholo se quedaban con 10.

Más polémica y juego más trabado

Comenzaba la segunda parte como terminaba la primera, con las tarjetas como protagonistas. Veía la roja Gerard Martín en el 47, pero tras revisión en el VAR se quedaba en amarilla, ya que tocaba balón.

Los de Flick no se quedaban también con 10, pero al menos no creaban peligro en los primeros minutos, hasta que la tuvo Lamine en el 59, con un disparo algo desviado. Triple cambio en el Atlético en el 60, cuando se fueron Baena, Giuliano y Griezmann y entraban Morcillo, Giménez y Sorloth. En el 65 la tuvo Ferran, pero Musso hizo una gran parada.

El Barça apretaba y la tuvo de nuevo Ferran tras gran jugada de Olmo, pero de nuevo Musso evitaba el 1-2. No obstante, los azulgrana no estaban incisivos y les costaba crear peligro. No obstante, los de Flick dominaban en el tramo final del partido, sin duda deseosos de casi sentenciar la liga y dejar a siete puntos a los blancos.

Parecía que la cosa terminaba en empate, pero llegó el 87 para casi sentenciar la Liga, con la "crueldad" añadida de una carambola de gol, con jugadón de Cancelo, rebotando en Lewandowski, que siempre está donde tiene que estar en el área. Suma 12 goles el polaco.

Finalmente, la renta con los de Arbeloa se queda en siete puntos, lo que hace casi imposible la remontada blanca, incluso ganando el duelo directo en el Camp Nou.