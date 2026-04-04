Petra, jurista experta en violencia digital: "Solo el 2,5% de los casos de violencia digital se denuncian. El problema no es la ley: es que las víctimas no tienen recursos para usarla"

Petra Süßner es jurista experta en violencia digital y cree que la nueva ley europea que prohíbe las aplicaciones de inteligencia artificial, que crean imágenes sexualizadas y deepfakes pornográficos, es "un paso sensato en un principio". Para ello, apunta a una frase de Giséle Pelicot, violada por su marido y 80 hombres más: "La vergüenza debe cambiar de bando". Sin embargo, señala que es realmente importante educar y apoyar el acceso a la justicia para los que se ven afectados. A veces, no tienen recursos para usarlos.

Tal y como ella misma informa en una conversación con el diario Taz, la UE establece su Directiva de Protección contra la Violencia, que ciertas formas de violencia digital, como el ciberacoso o la distribución de deepfakes, deben ser castigadas. "Lo emocionante es que esta directiva adopta un enfoque más holístico. No se limita al derecho penal, sino que también incluye acceso a la justicia, los estudios y la prevención", explica la experta.

Los delitos van en aumento

"Tenemos un enorme problema de acceso", lamenta la jurista en sus declaraciones con el medio de comunicación. Según la información consultada, los informes muestran que la violencia digital ha aumentado más del 100% en los últimos años. Además, un estudio del Ministerio de Justicia de Alemania, apunta a que solo alrededor de un 2,5% de los casos se reportan en el sector digital. "Esto significa que los delitos están aumentando enormemente, pero muchos de los afectados no tienen los recursos para actuar contra ellos, ni económica ni psicosocialmente", dice.

En el caso de verse afectado la experta apunta a tres posibles maneras de denunciar. "Básicamente hay tres maneras: primero, derecho penal, segundo, derecho civil, y tercero, responsabilidad de plataforma", explica. Pero existe una "brecha sintética": "Muchos fenómenos, como los deepfakes (material audiovisual creado con herramientas de IA) aún no han sido completamente documentados".

En el caso del derecho civil hay más margen de maniobra. Según Süßner, los afectados pueden presentar reclamaciones de medidas cautelares o daños y perjuicios en los tribunales. Aún así, también existen grandes obstáculos, como costes, presión de tiempo y derechos limitados de la información.

Las personas afectadas, "especiamente las mujeres", asegura, "a menudo experimentan que sus preocupaciones se minimizan o no se toman en serio". Por ello, apunta a una fuerza policial "sensibilizada", capaces de reconocer los casos de abuso digital, y "acompañar o derivar competentemente a los afectados". "Si la policía reacciona de forma profesional y comprensiva, esto también tiene un efecto preventivo", culmina.