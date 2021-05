Por qué voté a Ayuso (y lo volvería a hacer)

“Socialismo o libertad”, así fue como todo empezó. Este fue el germen de las elecciones vividas en Madrid el pasado 4 de mayo. Parecía seria la cosa, la presidenta Ayuso después haber celebrado Consejo de Gobierno y tras la que sería la primera automoción de censura de la historia —la de Ciudadanos en Murcia—, pedía en una convocatoria pública y con semblante serio a los madrileños y madrileñas que eligiéramos el modelo de gobierno (y de forma de vida) que queríamos para Madrid, se negaba decía a que se torciera en los despachos la voluntad de los ciudadanos.

Pronto comprenderíamos que no eran unas elecciones autonómicas más, se producía la irrupción del líder de Podemos y hasta entonces vicepresidente segundo del Gobierno de España, Pablo Iglesias. La escenografía con la que Iglesias irrumpió en la campaña con su anuncio no tuvo precio, él sentado y escurrido en la silla de su despacho con un tiro de cámara que parecía el de un móvil mal apoyado en el bote de los bolis y grabado con la cámara frontal como si fuera un directo de Instagram más propio de los tiempos del confinamiento domiciliario del 2020, que el de un representante público. A todo esto hay que añadir la caricatura que el vicepresidente segundo hacía de si mismo como macho salvador feminista que venía a rescatar Madrid de las manos del fascismo. La capacidad literaria y dramática de Iglesias hacía que la opinión pública mira expectante a Madrid.

Llegados a este punto tuve la sensación de que estábamos ante las elecciones más transcendentes para nuestro territorio de los últimos años, el ahora lema de campaña “comunismo o libertad” tenía más sentido que nunca. Encima de la mesa se ponían dos modelos. Por un lado, el de Sánchez e Iglesias consistente en generar gasto público, colectivizar y diferenciar a las personas con etiquetas artificiales grupales y convertirlas en una cuota que dependiera del siempre magnánimo y piadoso Papá Estado que se nutre del dinero público, que de acuerdo con Carmen Calvo “no es de nadie”. Por otro, el modelo que desde hacía más de 25 años habíamos elegido los madrileños el cual consistía en dar oportunidades, bajar impuestos, dinamizar la región, desarrollar infraestructuras públicas y respetar lo que cada uno quisiera sin ningún tipo de tutelas.

A estas alturas de la temporada parecía que no tenía dudas sobre qué votaría y por qué el 4-M, igualmente pretendía hacer un ejercicio de reflexión y analizar la situación política de la región en la que he nacido y crecido, pero no me fue posible. Otros decidieron apresurarse y hacer públicamente ese análisis por mí. En la radiografía que hacían las fuerzas de la izquierda dibujaban una comunidad entre otras machista, homófoba, racista, tabernaria y como oiríamos un tiempo después berberechera del demonio. Estaba literalmente, y perdón por la expresión, flipando: no sabía de qué comunidad estaban hablando. Esta no era la región ni la ciudad en la que yo me había desarrollado personal y profesionalmente, eso era odio y profunda estigmatización social.