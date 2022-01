IX Edición de los Premios Días de cine: La vida es sueño y los sueños cine son

“Una ilusión, una sombra, una ficción”. La oscuridad de la sala 400 del Museo Reina Sofía se rompe de la mano de los Sparks, acompañados en la gran pantalla por Marion Cotillard, Adam Driver y Simon Helberg entonando So May We Start de Annette. Ninguna otra manera hubiera sido mejor para dar comienzo a una gala que celebra el cine en todas sus vertientes, ese arte que nos da la vida cuando la vida, precisamente, parece esforzarse en restarnos alegrías.