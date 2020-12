¿Qué comen un comunista, un demócrata y un liberal cuando se juntan a cenar?

Se lo pasaron de puta madre, la verdad, o eso cuentan. Corrió el Bloody Mary, corrió el Champagne, corrió, cómo no, el muy british Juanito Caminante Etiqueta Negra. Pero lo que no corrió -atención España-, es la sangre. Un comunista, un cuasisocialista y un, también, cuasineoliberal juntos en una mesa por el bien común frente a un enemigo que, si bien Stalin no tenía muy claro al principio que fuera asunto suyo, y si bien Roosevelt tampoco lo veía claro, rápidamente comprendieron el marrón que se les venía encima cuando, sintiéndose ellos ya especialmente llenos y perjudicados por el espumoso francés, llegó a la mesa un pedazo de pavo asado con patatas y verduritas. Se les hizo tal bola, sintieron tal desazón, que comprendieron fácilmente el mensaje que Winston les quería lanzar, aunque, eso sí, por si acaso, el zorro de Churchill lo describió gráficamente: “Si no unimos fuerzas, Hitler nos va a trinchar como a este pavo, desde Londres hasta Moscú”, pasando éste el cuchillo desde el gaznate hasta el ojal del fiambre. “Y el próximo serás tú, Eleanor”, añadió.

¡Y vaya si las unieron! Empezaron a regar el pavo con sendos Luises Jadot y Laurent Combiers y, allí mismo, cambiaron el rumbo de la historia culminando la noche entre suflés de queso y helados persas de azafrán.

Y es que amiguitos, todo lo que no solucione una buena mesa, que lo estropee el Parlamento español. ¡Por muchas más, Winston!

Menú de la fiesta privada de Churchill para celebrar su cumpleaños juntos a Stalin y Roosevelt

Cócteles Bloody Mary Champagne Pol Roger Whisky Johnny Walker Black Label Ash-e-Jow (sopa de cebada persa) Trucha pochada con guarnición de caviar beluga Pavo asado con patatas y verduras de temporada Helado de azafrán persa Soufflé de queso Vino Maison Louis Jadot Chablis 1936 Vino Domaine Laurent Combier Crouzes-Hermitage 1934 Vino Graham’s Vintage Port

Recetas

Aquí tienes dos de las recetas del menú para que alimentes a comunistas y neoliberales cuando les invites a cenar: