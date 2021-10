Qué nos dice 'El juego del calamar'

Al principio dice que no, pero luego llega a la casa de su madre, con la que vive (recordemos: ha perdido su casa) y se la encuentra medio muerta, porque padecía una diabetes que no se había podido tratar adecuadamente por falta de recursos. Para salvar a su madre (la persona que más quiere después de su hija) decide entrar en el juego. No les desvelaré, lógicamente, en qué consiste el juego, o más bien, los juegos. Solamente puedo decir, sin destripar nada, que los que resultan perdedores son “eliminados”; sí, físicamente, se acaba con ellos, reciben un tiro en la nuca. Es, pues, la lucha por la supervivencia más salvaje.

La clave de la serie

Bien, ahí está la clave de la serie. La serie no es una serie gore; no es una serie sobre juegos; no es una serie sobre adicciones; no es una serie sobre sentimientos; no es una serie sobre Corea del Sur; es una serie política. Es una serie que nos habla del mundo en el que vivimos. Y aclara un malentendido muy importante, en el que todos, o muchos de nosotros, hemos caído.