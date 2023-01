Qué reivindican las trabajadoras de tienda de Inditex

Europa Press News via Europa Press via Getty Images

Europa Press News via Europa Press via Getty Images

En la huelga del pasado 7 de enero no estaban ni CCOO ni UGT, los sindicatos mayoritarios dentro del grupo, que se sentarán a negociar con Inditex en una mesa estatal el próximo 25 de enero. “El 18 de noviembre llegamos al acuerdo de que constituiríamos la mesa en enero, donde abordaríamos la negociación de todo el sistema de incentivos, que es muy complejo, porque varía entre cadenas e incluso ciudades. La CGT se vio excluida porque no quieren estar en ninguna mesa, entonces si no estás en la mesa la única forma de llamar la atención es hacer una reivindicación en la calle. Las huelgas y las concentraciones se utilizan como una palanca de presión para desatascar algo, pero no hay nada atascado ahora mismo, entonces no tiene sentido para nosotros si estamos sentados en una mesa hablando unirnos a una huelga”, defiende Lucía Tremor, asesora de las trabajadoras y delegadas de Inditex de CCOO.