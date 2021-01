Cómo y a quién reclamar los daños materiales que ha causado Filomena

NurPhoto via Getty Images

A medida que pasan los días el catálogo de desperfectos causados va engordando. Las horas de pánico e incertidumbre ya han quedado atrás pero toca hacer balance de los daños materiales que ha dejado a su paso, que no son pocos.

Todo esto, ¿lo cubre el seguro? ¿Qué indemnizaciones puedo reclamar? ¿Dónde lo hago y a quién me dirijo?

¿Qué cubre la póliza de seguros?

En las viviendas, algunos riesgos y fenómenos de la naturaleza (lluvia, nieve, granizo, etc.) sí están cubiertos por la póliza de hogar.

“Esta suele ser una garantía común en los seguros. No obstante, es importante que recuerdes que para que la aseguradora se haga cargo, además de la acreditación de dichos fenómenos por parte de la Agencia Estatal de Meteorología o de los medidores oficiales pertenecientes a los Ministerios, Comunidades Autónomas o Entidades Provinciales más cercanos, los bienes asegurados han de estar en buen estado de conservación y mantenimiento. De lo contrario, la compañía no se hará responsable de los daños ocasionados”, puntualizan desde Rastreator.com.

En el caso de los vehículos, las noticias no son del todo buenas: las pólizas de los seguros de coche no suelen cubrir los daños causados por este tipo de fenómenos meteorológicos, salvo que la compañía en cuestión y el cliente hayan acordado incluirlo.

Quienes tienen un seguro a terceros no recibirán ninguna compensación ante ningún fenómeno natural, salvo que tengan una cobertura de daños propios –como un seguro de lunas– o que se hayan contratado de forma específica una ampliación de la póliza para incluir estos daños.

¿Qué es el Consorcio de Compensación de Seguros?

Eso sí, aclaran desde este organismo que “las nevadas no se encuentran incluidas en la relación de los riesgos extraordinarios que indemniza”. Por tanto, ni los daños a las personas, ni los daños materiales ni la pérdida de ingresos que produzcan las nevadas pueden ser indemnizados por el CCS.

¿Qué puedo reclamar al Ayuntamiento?

Desde el portal Rastreator dejan abierta otra posibilidad cuando no existe la cobertura del seguro contratado, por ejemplo si se han sufrido daños en el vehículo por la caída de un árbol: “En este caso, si no te cubre tu seguro podrías explorar la opción de responsabilizar al propietario del suelo donde esté situado el árbol, así como el estado del mismo. Así, si el árbol está en la vía pública podrías analizar la vía de actuación contra la administración titular del bien que ha provocado los desperfectos, de igual forma que podrías exigir responsabilidades a una comunidad de vecinos, en caso de que el árbol estuviera en una de éstas, o, incluso, a un particular si el árbol fuera de su propiedad privada”.