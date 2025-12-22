Marta, 83 años, sentencia cuál es el mejor consejo para el amor con una sola palabra: "Vivirlo"

A veces el algoritmo de las redes sociales hace algo bien y pone antes tus narices a quien tiene poco que demostrar y mucho que decir. Eso es lo que le ha sucedido a un vídeo que ha publicado el canal Noventa y contando en TikTok, donde su protagonista es imposible de ignorar: Marta, de 83 años, una frase y cero ganas de endulzar el mensaje.

La escena no tiene ningún misterio: una entrevista callejera grabada en una calle aleatoria de Buenos Aires y una pregunta que suele dar pie a conversaciones que se sabe cuando empiezan, pero nunca cuándo acaban. "¿Tenés algún consejo para el amor?”, le preguntan a Marta, quien no duda un segundo en dar una respuesta sin edulcorantes ni dramas. Una sola palabra que deja caer con la mayor naturalidad del mundo: “Vivirlo”.

La conversación forma parte de una de las muchas entrevistas que publica en TikTok el canal Noventa y contando, especializado en entrevistas rápidas en las que la gente habla como le da la gana y no como se supone que debería. Marta encaja sin problema. Habla tranquila, segura, sin necesidad de subrayar nada. Como cuando le preguntan por el signo del zodiaco, porque no se complica: “Yo todo es zodíaco”. “¿Todos?”. “Sí”. Tauro, aclara después, por concretar.

La entrevistadora intenta concretar un poco más y repregunta: “¿En qué sentido?”. Marta responde sin rodeos y tira de experiencia: “Yo tuve todo el zodíaco”. “¿Todos?”. “Sí”. Y cuando la conversación gira hacia ella y le preguntan por el suyo —“¿Vos de qué signo sos?”— contesta con un “Tauro” seco y definitivo.

Enseguida aparece el choque generacional. La joven comenta que ahora los sábados mucha gente se queda en casa viendo películas. Marta corta el argumento sin rodeos: “No, ustedes ven pelis. Hay que salir”. Antes, recuerda, los sábados tocaba arreglarse “bien, sexy, pero bien”. “Está complicado el mercado”, apunta la entrevistadora. Marta devuelve la frase con una pregunta que no necesita respuesta: “¿Y vos te creés que yo llegué a esta edad bien vivida?”.

Cuando le preguntan si tiene ganas de enamorarse otra vez, responde sin dramatizar: “Sí… no sé si enamorarme, pero…”. La palabra aparece sin rodeos: “¿Chonguear?”, un término muy usado en Argentina para referirse a mantener una relación informal, sin compromiso. Marta asiente. Estar con alguien. Compartir. Disfrutar.

El tramo final del vídeo se convierte en un improvisado casting, cuando Marta enumera lo que busca en un hombre: “Hermoso”, “culto”, “profesional”... y cuando toca concretar, no duda: “Alto y morocho”. “Específico”, le dicen. “Específico”, responde ella.