En qué falla España para quedar tan mal en Eurovisión

“El problema no está en que nos tienen manía y que se votan los mismos entre sí”, ataja García, que argumenta que por ejemplo este año las favoritas son Italia y Francia, “que no son del Este y llevan sin ganar más de 30 años”. Entonces, ¿en qué falla España?

Lo peor, no dejar huella

“España va a cubrir el expediente, que nadie pueda criticarla, pero sin hacer nada memorable. TVE cubre el expediente, solo le importa la audiencia de ese día. No hay que olvidar que es la retransmisión no deportiva más vista”, agrega. La última emisión, la de 2019, la siguieron en España 5,4 millones de espectadores, con un 36,7% de cuota de pantalla.

El tipo de música y el idioma

“El problema de Blas es que la canción es muy genérica, es bonita, pero si tú tuvieras que votar entre 26, probablemente no la elegirías. No tiene ingredientes para levantar el teléfono y decir ’voto a Blas”, opina García.

¿Nos iría mejor con otro tipo de canción? Para este último experto, TVE es muy conservadora: “No apostamos por llevar el tipo de música que triunfa en España o se escucha en las radios. ¿Por qué no llevar algo con sonidos urbanos mezclado con flamenco? En Eurovisión Junior se apostó por este estilo y fuimos terceros. Italia va con un grupo de rock alternativo. ¿Le pega a Italia? No, pero funciona. Chapó por ellos”.

“El idioma hace que cueste entrar un poco más en las canciones, la gente no entiende los mensajes”, señala Escudero sobre cantar en castellano. Sin embargo, García recuerda que en 2014 Salvador Sobral ganó cantando en portugués “una delicia de canción con la que se empatizaba, supieras o no portugués. En Eurovisión funciona que seas auténtico”.

No entra por los ojos

“No es solo un festival de la canción, tiene que entrar por el oído pero también por la vista”, afirma este último. “Blas Cantó no es mal cantante, no lleva una mala canción —una balada bonita, pero sin más— pero, y esto es aplicable a otros años, las escenografías no acompañan y no se entienden”.