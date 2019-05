Romper el silencio

Todo tiene su tiempo y ahora tocaba callar. Entre el 28-A y el 26-M, mandaba el silencio. Así lo acordaron ambos. Un mutismo cómplice por conveniencia de ambos. De Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. El líder de Podemos ha roto sin embargo el compromiso adquirido hace una semana en La Moncloa con el presidente del Gobierno para dejar en pausa, hasta después de las municipales y autonómicas, el debate sobre posibles fórmulas para el Gobierno de España,

A ninguno le interesaba anticipar escenarios hasta conocer el resultado de la llamada segunda vuelta, que no será formalmente tal porque pase lo que pase dentro de 15 días, no cambiará la nueva composición del Congreso de los Diputados. Ni el PSOE dejará de ser primera fuerza, ni el PP sumará un sólo diputado a sus exiguos 66, ni la aritmética permitirá al líder de Ciudadanos arrogarse el liderato de la oposición, si bien es cierto que el signo de esta segunda cita electoral estará determinado por la sombra del fracaso (o no) del PP.

Ciertamente esa es la clave, pero hay algunas más. Entra ellas, si Unidas Podemos consigue frenar el descenso que registró en las generales, y por tanto alcanzar pactos de gobierno con los socialistas en los ayuntamientos que le permitan mejorar su posición negociadora con el PSOE.