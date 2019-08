'Salvados por la campana' salió de otra serie y no tenía nada que ver con la de Antena 3

La campana sonó por primera vez hace 30 años. El 20 de agosto de 1989 se estrenó en Estados Unidos Saved by the Bell, la serie que Antena 3 estrenó el 20 de abril de 1991 bajo el título Salvados por la campana.

Sin embargo, ese no era el espíritu inicial o de al menos su predecesora, Good Morning, Miss Bliss , en la que ya salía Zack Morris y otros tres protagonistas de la ficción de Antena 3: el señor Belding (Dennis Haskins), Samuel Screech Powers (Dustin Diamond) y Lisa Turtle (Lark Voorhies).

1. La protagonista de la serie era la señorita Bliss (como bien deja entrever su título) y no sólo se abordaban sus problemas dentro del instituto, también en casa.

El punto de partida de la serie protagonizada por Hayley Mills (las niña/s de Tú a Boston y yo California ) no tenía nada que ver con Salvados por la campana, que surgió como un spin-off de la primera.

7. A Zack le gustaba Karen (Carla Gugino), pero su relación duró un episodio: Summer Love, el primer capítulo,

¡Oh, sorpresa! La chica era morena de pelo largo como Kelly Kapowski, con la que se casó en el episodio Boda en Las Vegas del spin-off Los años de Universidad.

8. Los protagonistas de Good Morning, Miss Bliss fueron a la cafetería de la escuela en el capítulo piloto, pero no lo hicieron en los 13 siguientes.

Lo de comer cada día hamburguesa en el bar de Max llegó con Salvados por campana.

9. La canción principal de la serie eraThese best of Times.