Salvini se mete de lleno en la polémica y le manda este mensaje a Laura Pausini

En el programa de Pablo Motos, la artista italiana se negó a cantar esta canción porque “es muy política y no quiero cantar canciones políticas”. Después en su perfil de Twitter insistió en esta idea para defenderse de los comentarios : “No canto canciones políticas ni de derecha y ni de izquierda. Lo que pienso de la vida lo canto desde hace 30 años”.

Pausini, además, quiso dejar claro que “el fascismo es una vergüenza absoluta, me parece obvio para todos”.

Sin embargo, la polémica no ha cesado y este jueves la cantante transalpina se vio obligada a emitir un comunicado: “En una situación televisiva improvisada y de puro entretenimiento, opté por no cantar un himno que se ha utilizado reiteradamente a lo largo de los años en diferentes contextos políticos italianos. Como mujer, antes de ser artista, siempre he estado a favor de la libertad y los valores ligados a ella”.