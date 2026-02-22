Multan con 50 euros a todo aquel que practique senderismo sin reserva previa en esta isla que atrae cada vez a más turistas españolas

Madeira ya no puede más y ha interpuesto una serie de límites para controlar el turismo masivo. Según informa el diario danés Chip 30, la enorme avalancha de turistas en las islas portuguesas ha provocado que desde el 1 de enero se haya introducido un sistema de multas para caminar por sus frondosos senderos.

Tal y como reza la publicación, hay rutas muy populares en la isla que se han visto afectadas por esta nueva regulación, como Pico do Arieiro, Pico Ruivo, Balcões o Levada do Rei. Las autoridades insulares justifican la medida en la plataforma Nuestra Madeira por el gran aumento de popularidad de la isla y el creciente número de visitantes en los senderos.

Multas de 50 euros para turistas sin reservas

En la isla portuguesa, los senderistas se enfrentarán a multas en el futuro si circulan sin un permiso válido. Se debe pagar una tarifa de cuatro euros y medio por persona y ruta por el uso de los senderos de las montañas insulares. Los menores de doce años y los residentes locales están exentos del pago.

Más allá de estas sanciones económicas, se ha introducido una serie de requisitos obligatorios a la hora de formalizar la reserva. Todos los senderistas deben reservar su hora de inicio online con antelación. El acceso a los senderos solo está permitido dentro de una ventana de 30 minutos especificada. Tal y como se mencionó anteriormente, cualquier persona que sea registrada sin reserva se enfrentará a una multa de hasta 50 euros.

Incertidumbre entre los senderistas

Según el medio de comunicación, muchos visitantes se muestran abrumados por el nuevo sistema de pagos. En las redes sociales consultadas, los senderistas sienten incertidumbre sobre dónde comienzan las rutas de pago y cómo deberían seguir siendo posibles los tours planificados de forma espontánea.

Uno de estos deportistas ha mostrado su pesar por la nueva medida anunciada. Él asegura que, en principio, no tiene problema en pagar los senderos, pero explica que los caminos no suelen ser circulares, por lo que no entiende el funcionamiento de los pagos. "Simplemente: ya no voy para allá. Hay tantos lugares bonitos en el mundo...", culmina en su comentario de la red social Facebook.