Santiago Niño-Becerra hace una recomendación a los ciudadanos ante lo que pasará en septiembre

En ese momento en la emisora le han puesto unas declaraciones recientes de Pepe Álvarez, líder de UGT, en las que afirma: “Nos dicen un día sí y otro también que vamos a entrar en una situación de crisis, que hay recesión, que la guerra, que después del verano vamos a saber qué es lo que pasa... quieren hasta que no pasemos bien el verano...”.

″¡Que se vayan a hacer puñetas! Vamos a disfrutar del verano porque es nuestro, nos lo hemos ganado, que no nos quiten lo que hemos ganado”, añadía.

Niño-Becerra ha respondido con calma pero con mucha rotundidad a esas declaraciones: “Yo diría que este señor no tiene una información suficiente de lo que se está cociendo”.

“Pensemos qué puede pasarle a Europa, que tiene esta dependencia exterior del gas, del petróleo etc etc. Yo sugeriría que las palabras del señor Álvarez se sitúen en un contexto de prudencia y que las personas piensen antes de gastar que las cosas no están bien”, ha recomendado.