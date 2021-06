Se llama Ricardo, tiene 61 años y su historia para encontrar trabajo está encandilando a España

Se llama Ricardo Sarabia, tiene 61 años, estudió Farmacia en la Universidad de Alcalá de Henares y ahora, después de cuatro años en paro, ha decidido comprarse un título nobiliario de una isla del mar del Norte para buscar trabajo en España.

Hace unos días, este hombre que ha dedicado gran parte de su vida a trabajar en la construcción, decidió buscar empleo de una manera vistosa, original y, de momento, parece que exitosa. Con ayuda de su sobrino, porque en las redes sociales no se maneja muy allá, Sarabia elaboró un hilo que lleva miles de interacciones desde su publicación el pasado 28 de mayo.

Ricardo compaginó sus estudios con trabajos esporádicos en la construcción. Cuando terminó la carrera empezó a mandar currículum “y no había forma” de encontrar de lo suyo. Después de mucho meditar se quedó en la constructora en la que había tenido labores puntuales: “Y ahí me quedé. La licenciatura se me fue olvidando y hasta hace unos años que, con la crisis, la empresa cerró y yo me fui al paro”.