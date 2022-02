Penélope Cruz, Javier Bardem, Alberto Iglesias y Alberto Mielgo, nominados a los Oscar 2022

Laurent KOFFEL via Getty Images Penélope Cruz y Javier Bardem, en el Festival de Cannes.

Cuenta atrás para la gala de los premios Oscar. Los grandes premios de Hollywood se entregan el 27 de marzo en el teatro Dolby de Los Angeles después de que el año pasado se hiciera una ceremonia en varias localizaciones para garantizar la presencialidad.

Este martes, Tracee Ellis Ross y Leslie Jordan han madrugado para anunciar las nominaciones a los premios de la Academia, en los El poder del perro, con doce nominaciones parte como favorita. A la cinta de Jane Campion, la primera mujer en conseguir dos nominaciones a Mejor dirección, le siguen Dune, con 10 candidaturas, y Belfast y West Side Story con siete nominaciones cada una.

Buen sabor de boca para las candidaturas españolas, ya que Penélope Cruz y Javier Bardem están nominados a Mejor Actriz y Mejor Actor por sus roles en Madres paralelas y Being the Ricardos respectivamente. La película dirigida por Pedro Almodóvar ha logrado otra candidatura gracias a Alberto Iglesias, nominado a la Mejor música original en la que es su cuarta nominación al Oscar.

También ha conseguido meterse en el quinteto de nominados Alberto Mielgo, distinguido en la categoría de Mejor corto de animación por The Windshield Wiper.

Para la cita del 27 de marzo, la cadena ABC retomará la figura del presentador, aunque todavía no se conocen nombres y se rumorea que sean varias figuras para dotar la gala de mayor dinamismo.

Esta es la lista completa de nominados:

MEJOR PELÍCULA

Belfast

CODA

No mires arriba

Drive My Car

Dune

El método Williams

Licorice Pizza

El callejón de las almas perdidas

El poder del perro

West side story

MEJOR DIRECCIÓN

Kenneth Branagh, Belfast

Ryûsuke Hamaguchi, Drive my car

Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza

Jane Campion, El poder del perro

Steven Spielberg, West side story

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

Jessica Chastain, Los ojos de Tammy Faye

Olivia Colman, La hija oscura

Penélope Cruz, Madres paralelas

Nicole Kidman, Being the Ricardos

Kristen Stewart, Spencer

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA

Javier Bardem, Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch, El poder del perro

Andrew Garfield, Tick, Tick … Boom!

Will Smith, El método Williams

Denzel Washington, La tragedia de MacBeth

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Jessie Buckey, La hija oscura

Ariana DeBose, West Side Story

Judi Dench, Belfast

Kirsten Dunst, El poder del perro

Aunjanue Ellis, El método Williams

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Ciarán Hinds, Belfast

Troy Kotsur, CODA

Jesse Plemons, El poder del perro

J.K. Simmons, Being The Ricardos

Kodi Smit-McPhee, El poder del perro

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

CODA

Drive my car

Dune

La hija oscura

El poder del perro

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

Belfast

No mires arriba

El método Williams

Licorice Pizza

La peor persona del mundo

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Encanto

Flee

Luca

The Mitchells vs the machines

Raya y el último dragón

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

Drive my car

Flee

Fue la mano de dios

Lunana: A Yak in the Classroom

La peor persona del mundo

MEJOR MÚSICA ORIGINAL

No mires arriba

Dune

Encanto

Madres paralelas

El poder del perro

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

Be alive, El método Williams

Dos Oruguitas, Encanto

Down to Joy, Belfast

No Time to Die, No Time to Die

Somehow You Do, Four Good Days

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

El rey de zamundia

Cruella

Dune

Los ojos de Tammy Faye

La casa gucci

MEJOR DISEÑO VESTUARIO

Cruella

Cyrano

Dune

El callejón de las almas perdidas

West Side Story

MEJOR LARGO DOCUMENTAL

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul

Writing with Fire

MEJOR SONIDO

Belfast

Dune

No Time to Die

El poder del perro

West side story

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Dune

El callejón de las almas perdidas

La tragedia de MacBeth

West Side Story

El poder del perro

MEJORES EFECTOS VISUALES

Dune

Free Guy

No Time to Die

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Spider-Man: No Way Home

MEJOR MONTAJE

No mires arriba

Dune

El poder del perro

El método Williams

Tick, Tick … Boom!

MEJOR FOTOGRAFÍA

Dune

El callejón de las almas perdidas

El poder del perro

La tragedia de MacBeth

West Side Story

MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN

Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

The Windshield Wiper

MEJOR CORTO DOCUMENTAL

Audible

Lead Me Home

The Queen of Basketball

Three Songs for Benazir

When We Were Bullies

MEJOR CORTO DE FICCIÓN

Ala Kachuu -Take and Run

The dress

The long goodbye

On my mind

Please hold