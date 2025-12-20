Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Hasta la India ha llegado lo que Toni Nadal ha dicho sobre la separación de Carlos Alcaraz y Ferrero
Fotomontaje de Carlos Alcaraz y Toni Nadal.
Fotomontaje de Carlos Alcaraz y Toni Nadal.Getty Images

El medio de comunicación indio The Indian Express, diario de gran relevancia en el país, fundado en el año 1932, y que se ha convertido en uno de los medios en inglés más respetados en la India, se ha hecho eco de lo que Toni Nadal, tío de Rafael Nadal, ha dicho sobre la separación de Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero.

El de El Palmar anunció hace unos días que iba a separar sus caminos con el que había sido su entrenador durante los últimos siete años, con el que ha vivido momentos de todo tipo. Uno de los mejores, el actual, cerrando 2025 como el número uno del ranking ATP.

"Toni Nadal, tío y entrenador del ex Rafael Nadal, también opinó al respecto. Dijo: 'Me sorprendió', declaró en Onda Cero", ha señalado el citado medio, antes de señalar algunas palabras más en su entrevista radiofónica.

"No me lo esperaba, sobre todo después de una temporada tan buena de ambos, con Carlos como número uno del mundo y dos Grand Slams. Creo que la noticia sorprendió a todos", aseguró Toni Nadal.

Desde The Indian Express también han contado lo que el tío de Rafa Nadal dijo sobre las relaciones entre entrenadores y jugadores. "Son difíciles en todos los deportes, pero aún más en el tenis. El jugador es quien paga, y normalmente paga para escuchar lo que quiere oír", razonó.

"Me parece que fue Alcaraz quien tomó la decisión, porque Ferrero declaró que quería continuar. Así que creo que la razón no es el tenis. No sé si puede ser económica, imagino que no, así que tiene que ser algo que trascienda el tenis", justificó el entrenador del extenista de Manacor.

Toni Nadal ha puesto en valor el trabajo de Juan Carlos Ferrero y cree que Alcaraz "tiene que estar satisfecho con el trabajo que ha hecho durante todo este tiempo". "Me hubiera encantado que Juan Carlos se hubiera quedado toda su carrera. Ha hecho un gran trabajo con Alcaraz... Pero cuando un jugador toma una decisión así, debe haber una razón", ha sentenciado.

