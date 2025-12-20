Hasta Isaías Lafuente ha tenido que responder al PP de Ayuso por un detalle en este tuit sobre lo que ha dicho Almeida

Muchas son las empresas que desde principios de diciembre comienzan a celebrar sus cenas de Navidad. En ocasiones, con una gran cantidad de restaurantes colgando el cartel de 'completo' por la avalancha de peticiones.

Pero los que no suelen tener casi ningún problema son los partidos políticos. Uno de los tantos que están de celebración por las fechas navideñas es el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso, el de la Comunidad de Madrid.

Aunque no ha sido la propia presidenta madrileña la que ha asistido a un acto de los populares en Colmenar Viejo, sí ha acudido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

En concreto, no fue una cena como tal y sí un cóctel de Navidad celebrado este jueves en el Auditorio Villa de Colmenar Viejo, organizado para "afiliados, simpatizantes, amigos" del PP en la localidad.

Pero lo importante no ha sido lo que comieron ni la música que sonó. La polémica ha surgido con un tuit que el propio PP de Madrid puso en la red social X. Se han hecho eco de algo que ha dicho Almeida, pero hay una frase que ha generado cientos y cientos de comentarios.

"La EMT va a poner una línea de autobús Palacio de la Moncloa - calle Ferraz - Soto Del Real", han señalado en el mensaje, citando a Almeida, en el acto del PP de Colmenar Viejo, pero con una frase más. "No damos a basto", han asegurado.

Al ver estas palabras, cientos y cientos de usuarios han ironizado con que hayan puesto "a basto y no abasto". Entre ellos, el periodista y escritor Isaías Lafuente. "Vaya, a la EMT se le olvidó poner la línea de autobús Palacio de la Moncloa - Puerta del Sol - calle Génova - Soto del Real. Por cierto, es abasto, todo junto, para no ser bastos", ha sentenciado.