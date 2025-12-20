Una joven agricultora de Grecia alza la voz sobre la situación del sector en el país: "Para poder comprar un café tengo que vender 16 kilos de trigo"

Grecia se levanta contra la alta inflación. En solo once palabras, una joven agricultora ha querido mostrar su descontento a través de un vídeo en redes sociales que se ha hecho viral. En sus declaraciones, consultas por el diario Documento News, que la situación que experimentan los ciudadanos del país es "insoportable" por los altos precios.

Pero sobre todo, la joven apuntó a su situación y a la de su gremio en general y "lo difícil que se ha vuelto sobrevivir en el sector". En su publicación, explica que vende su trigo por 19 céntimos el kilo. Así que, para conseguir un café, necesita vender 16 kilos de su producción.

"¿Entiendes que algo va mal?", cuestiona en su breve publicación y subraya: "La revolución continúa... Queremos que todos estén a nuestro lado. ¡Los agricultores son la mayor fuerza del país!"

Manifestaciones de agricultores en Grecia

Los retrasos en la llegada de los subsidios de la UE, y la consecuente situación de precariedad de los agricultores en el país mediterráneo, ha provocado una serie de protestas y manifestaciones por toda Grecia. Desde hace unas semanas, miembros del sector han paralizado carreteras y ciudades.

De hecho, fue el pasado lunes cuando los agricultores interrumpieron el servicio del aeropuerto internacional de la isla de Creta, al sur de Grecia. Tal y como recoge el medio de comunicación Euronews, las imágenes de los medios locales mostraron a decenas de agricultores en la plataforma de despegue, lo que obligo al aeropuerto a suspender todos los vuelos.

Según la publicación, los agricultores han desplegado miles de tractores y otros vehículos agrícolas en los cruces fronterizos y puntos clave de las carreteras de todo el país, deteniendo periódicamente el tráfico y amenazando con bloquear por completo carreteras, puertos y aeropuertos.

En algunos momentos la situación se volvió delicada. Ni más ni menos, el pasado viernes, la Policía antidisturbios lanzó gases lacrimógenos contra los manifestantes que protestaban e intentaban bloquear la principal vía de acceso al aeropuerto internacional, a las afueras de la ciudad de Tesalónica, en el norte de Grecia.