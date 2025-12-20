Multan con 9.600 euros a un hombre por talar un árbol de su propiedad sin autorización municipal

Un hombre ha sido multado con 9.600 euros a pagar, además, los honorarios legales del Ayuntamiento tras talar un árbol de su propiedad sin autorización municipal. Ha ocurrido en Australia, en el municipio de Bassendean, El veredicto se ha descrito como un "hito significativo", ya que los los ayuntamientos de todo el país lidian con la tala no autorizada de árboles, según ha publicado Yahoo News.

Kath Hamilton, alcaldesa de Bassendean, dijo que las autoridades fueron informadas de que el residente de Perth quitó el árbol sin aprobación, a pesar de saber que se necesitaba permiso. El consejo municipal presionó para procesar al residente bajo su política de retención y provisión de árboles recientemente adoptada, y ganó.

"Envía un mensaje claro de que los árboles regulados no deben eliminarse sin aprobación", dijo Hamilton. "No se trata solo de plantar árboles nuevos, sino de proteger los que ya tenemos. Los árboles nuevos tardan años en crecer lo suficiente como para ofrecer los mismos beneficios. Cada árbol cuenta", añadió.

La ciudad de Bassendean introdujo su nueva política de retención y provisión de árboles el año pasado en un intento de proteger cada etapa del desarrollo de los árboles, así como los "árboles regulados" en propiedades privadas. Un llamado "árbol regulado" es aquel que mide más de ocho metros de altura, tiene una copa más ancha que seis metros y una circunferencia del tronco de 1,5 m o más, y no está catalogado como especie de maleza.

"La ciudad está plantando árboles activamente en parques, calles y áreas naturales con el apoyo de grupos locales de cuidado de arbustos, pero, para alcanzar su objetivo de una cobertura del 30% para 2040, la participación de la comunidad es esencial", añade Hamilton. Es el último esfuerzo contra la tala no autorizada de árboles por parte de las autoridades, ya que el problema persiste en todo el país.