Amaia tiene claro qué hubiera sido de ella sin su paso por 'OT': "Soy una persona... ¿Vaga?"
La cantante navarra tiene un consejo para los nuevos triunfitos de 2025.
Si hay algo que describa a la cantante Amaia es su sinceridad y espontaneidad, y en una nueva entrevista para el diario El País, lo ha vuelto a demostrar. Si hace unos días protagonizó múltiples titulares en los medios de comunicación por su visita a la Academia de OT 2025 de la mano de su compañera y amiga Aitana, ahora ha vuelto a hablar de su paso por el programa de televisión. Pero también, ha pronosticado qué hubiera sido de ella sin su paso por él en 2017.
En su conversación, la cantante, de 26 años, confiesa que piensa "mucho" en cómo hubiese sido su carrera si no hubiera ganado el talent show. Cree que "hubiese entrado en el conservatorio". "Soy una persona, digamos… ¿Vaga? A mi psicóloga le comento que tengo la sensación de que todo me ha venido un poco dado, como si no me hubiera tenido que esforzar", asegura.
"Suena algo frío, pero soy consciente de la suerte que he tenido", reconoce. "A veces me planteo que si no hubiese entrado a OT quizás no hubiese tenido la capacidad de luchar. Lo fácil sería decir que estoy segura de que me habría puesto las pilas, pero quizás estaría viviendo con mis padres", incide la artista, que el próximo 3 de enero comienza su gira en su ciudad natal, Pamplona.
Cuando OT terminó: "No tenía una idea tan definida"
En su entrevista con El País, Amaia ha rememorado cómo fueron los días posteriores a su paso por Operación Triunfo. Confiesa que no fue fácil, y que "no tenía una idea tan definida". "No sé bien cómo lo hice, pero las cosas fueron saliendo así de manera genuina".
Para los triunfitos de OT 2025 tiene un consejo: "Es vital, cuando sales de programas así, estar rodeada de gente a la que le importas. Te ves a ti misma en una situación para la que necesitarías tener años de experiencia y de la noche a la mañana te enfrentas a la industria, a contratos, a discográficas…".
"Es como si de repente te pusieran a operar sin tener la carrera de Medicina", compara la cantante, que asegura que "es esencial tener a gente que te mantenga en la tierra…". "Estoy agradecida porque por parte tanto de la discográfica como del público me he sentido muy respetada y me han dado la libertad necesaria para dejarme hacer. Se han fiado de mi criterio", explica.