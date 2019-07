Trece escritores revelan cuándo, cómo y dónde se les ocurrió su último libro

La escritora ecuatorina María Fernanda Ampuero cuenta en vídeo El primer soplo de inspiracion de sus cuentos de ‘Pelea de gallos’.

María Fernanda Ampuero, Gustavo Guerrero y Valerio Massimo Manfredi

María Fernanda Ampuero, escritora ecuatoriana autora de Pelea de gallos (Páginas de Espuma): “El origen fue una serie de pérdidas, la muerte de mi padre, un divorsio muy triste, dejar de lado la maternidad y en esa serie de pérdidas devastadoras la idea de familia que yo tenía me hizo revisar toda mi historia y relaciones con mis vínculos familiares. Y de ese pozo infernal surgieron trece cuentos cargados de violencia y dolor”.

Gustavo Guerrero, editor, novelista y poeta venezolano autor de Paisajes en movimiento. Literatura y cambio cultural entre dos siglos (Eterna Cadencia): “Parto de otros libros. Comienzo tratando de encontrar otra información o de resolver un problema y el hecho de no encontrar me lleva a otros libros y cuando esa búsqueda se agota comienza el libro que escribo. La escritura comienza para llenar el vacío y entenderme a mí mismo”.

Valerio Massimo Manfredi, escritor italiano autor de la trilogía Alexandros (Debolsillo): “No tenía idea de hacer una trilogía protagonizada por el rey de Macedonia. No tenía idea de hacer una obra tan enorme y difícil. Pero el director general de Mondadori en Italia me llamó un día para hacerme esta propuesta. Me dijo que era el momento de hacer una novela en serie porque el formato estaba de moda. Le dije que no creía que fuera buena idea. Me contestó que invertiría mucho dinero en la promoción del libro. Entonces le dije que no quería hacer una cosa por dinero y que el dinero no crea inspiración. Pero como por diferentes circunstancias conocía muy bien al personaje, le dije que me iría dos semanas a la casa de un amigo en los Alpes y que si veía que la novela partía como un avión le avisaría y si no despegaba porque no había emoción pues habría perdido dos semanas de trabajo”.