Tus ídolos solo existen en tu cabeza

No te lo tomes a mal, fanático maradoniano que llevas llorando desde el miércoles abrazado a una camiseta albiceleste con el número 10, pero esa persona por la que lloras sólo existía en tu cabeza. Únicamente. Una reacción emocional tan fuerte, un duelo tan sentido como el que muestras, sería propio de la pérdida de alguien con quien se tenía una relación… no sé… personal, significativa, recíproca… ¡una relación real! Que no estoy diciendo que no sean reales las relaciones que las personas establecemos con los símbolos, pero hacer cola durante tantas horas para ver el nada simbólico ataúd de un símbolo parece algo contradictorio, eso que los pedantes hoy en día llaman “oxímoron”. Usando un término de furiosa actualidad, lamento informarte de que estás llorando por la muerte de un constructo social.