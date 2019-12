Un concursante de 'Got Talent', a punto de morir en directo en plena actuación

El mago Pedro Volta tuvo que ser socorrido por los servicios sanitarios del programa Got Talent de Telecinco al quedar inconsciente mientras realizaba una actuación.

Se trataba de un peligroso ejercicio en el que Volta tenía que escapar de una urna cerrada llena de agua a la que se introdujo con una camisa de fuerza.

Sin embargo, Volta no pudo completar el ejercicio y perdió el conocimiento por la falta de oxígeno. El mago consiguió zafarse de la camisa y abrir uno de los candados que cerraba la urna, pero tuvo que sacar la cabeza para respirar y sufrió un colapso.

″¿Estás bien?”, preguntó Santi Millán, presentador del programa mientras los miembros del jurado, Edurne, Risto Mejide, Dani Martínez y Paz Padilla; miraban con preocupación.

Por suerte, Volta consiguió recuperarse a los pocos segundos y salir por su propio pie mientras recibía la ovación del público.

“Estoy bien, ahora estoy bien. Es un reto muy difícil y estaba a punto de conseguirlo, me ha quedado nada, he querido aguantar un poquito más, todo estaba controlado, no me juego la vida, en este caso, porque tengo un gran equipo de profesionales, ya lo habéis visto y lo que os puedo decir es que este número no lo voy a volver a hacer más porque he conseguido lo más importante: superar mi miedo”, dijo al salir.

(Pincha aquí para ver el momento completo).