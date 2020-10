Un experto de Harvard, demoledor sobre España: dice que hay una única solución y no es sólo el confinamiento total

Elvis García, doctor en Salud Pública y profesor de Epidemias de la Universidad de Harvard, se ha mostrado demoledor con la situación que vive España, y Europa en general, con la pandemia.

El experto ha lamentado que la situación en España “se nos ha ido de las manos”, y ha apuntado que la única solución es ya un confinamiento total que lleve aparejado un paquete de medidas que asegure que el virus no se descontrola de nuevo.

En una entrevista en la Cadena Ser, García ha recordado que ahora mismo muere mucha más gente que cuando se estableció el primer confinamiento. “Yo soy de la opinión de hacer un confinamiento total hasta que bajemos otra vez, mantengamos otra vez el control, pero a la vez comenzar a establecer estrategias de verdad, que son test, rastreos y educar a la población”, ha explicado.

El experto ha advertido que, sin eso, España no va a salir adelante porque va a vivir una sucesión de picos y bajadas y va a alargar esta situación hasta que llegue una vacuna. “Y yo creo que, en el fondo, es lo que los Gobiernos hacen. Patada y a seguir hasta que llega el próximo pico, encerramos a la gente... Esto no es una estrategia”, ha criticado.

En este sentido, ha explicado que los países asiáticos nos han demostrado que hacer test les permite llevar una vida económica “medianamente normal”. “España pierde mensualmente miles de millones de euros por las limitaciones. Sin ser economista te digo que no necesitamos miles de millones de euros mensuales para hacer rastreos o una aplicación de móvil”, ha apuntado.

″¿Por qué no lo hacemos? Porque el Gobierno no sabe cómo hacerlo. Es algo muy nuevo y, sobre todo, están las competencias regionales. Es una pesadilla para el Gobierno y como no saben cómo hacerlo pues no lo hacen”, ha zanjado.

García ha asegurado, además, que el toque de queda es eficaz, “pero es relativo que sea suficiente”. “No es suficiente para controlar toda la pandemia. Categóricamente no. Estas medidas no son suficientes y menos con el despiporre que tiene cada comunidad autónoma”, ha avisado.