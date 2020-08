Un médico del hospital Gregorio Marañón de Madrid comparte el cartel que han vuelto a poner: es mala señal

Este sanitario gaditano ha ido más allá y ha señalado la importancia del “miedo” entre otros factores: “Los compañeros (médicos, enfermería, auxiliares, etc) que enferman. Los pacientes que bajan a la UVI porque necesitan más oxígeno del que les podemos dar. El cansancio de muchos que llevamos desde marzo sin salir de aquí”.

No se trata de culpar constantemente a la población por todo lo que pasa, sino de concienciar y educar en salud. Ahí fuera hay millones de personas que tienen miedo y cumplen todas las medidas. Que nuestros responsables estén a la altura de un pueblo que ha dado todo lo que tiene

Además, ha reconocido que ahora mismo no están colapsados ni en una situación similar a la de marzo y que, con su hilo de tuits, únicamente ha pretendido “llamar a la responsabilidad individual y colectiva para no dar pasos atrás y no tener que volver a hablar de la dichosa curva”.