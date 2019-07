Un 'storyboard' en busca de director

Hace años escribí un corto, Psicópolis, y funcionó muy bien. Después he querido materializar otro guion, Tsundoku, y esta vez no ha sido nada fácil. De hecho, no se ha podido hacer aún. La historia gira en torno a un escritor que se harta de las mentiras de su editorial y decide contar toda la verdad.

Entretanto, el guion literario se ha convertido en un storyboard gracias al artista José Pablo García, autor de cómics como Soldados de Salamina. Y este storyboard sigue, por así decirlo, en busca de director.

Comparto con ustedes este guion gráfico en versión “verde HuffPost”. Si no les gusta el bitono, ayúdennos a rodarlo a todo color con actores de carne y hueso.