Una médico arrasa con su reflexión sobre las vacaciones de Fernando Simón

Fernando Simón faltó este lunes a una rueda de prensa por primera vez desde el 13 de abril, el último día que se ausentó tras contagiarse de coronavirus.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, informó de que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad está de vacaciones y defendió esos días de asueto.

lla explicó que el experto está disfrutando de “unos merecidos días de descanso”. “Hemos tenido meses muy intensos y se ha tomado una semana de descanso”, aseguró, dando a entender que Simón tampoco aparecerá el jueves en la rueda de prensa. “Será la doctora sierra la que les irá informando”, añadió Illa.

Todo ello después de que surgieran muchas voces críticas con el descanso de Fernando Simón. ABC publicó este sábado unas fotos en las que el experto aparecía en una playa de Portugal a punto de practicar surf.

En el artículo de ABC se incidía en que este momento de asueto del doctor “coincide con un momento crítico en España, en que los rebrotes se cuentan ya por casi todas las provincias”.

El tono de la información no ha gustado a muchos, que han recordado el incansable trabajo de Simón durante la pandemia de coronavirus, saliendo prácticamente cada día de la semana a informar sobre el avance del virus. De hecho, hasta el 18 de junio pasado, el doctor había protagonizado la mitad de las comparecencias del Gobierno sobre este asunto.

En medio de toda la polémica, la usuaria de Twitter @yolanda_anr1, médico de la sanidad pública, ha defendido las vacaciones de Simón poniéndose como ejemplo.

“Soy médico de la sanidad pública. Durante esta pandemia, he llevado pactes gravísimos, de UCI, en abril enfermé de COVID; mañana me voy de vacaciones, estoy muy cansada, las hemos pasado canutas estos meses. Si me veis por ahí, espero que no me pongáis verde como a Fernando Simón”, ha escrito en un mensaje que en menos de dos días acumula más de 5.000 retuits y 22.700 ‘me gusta’.